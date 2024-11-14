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Союзные парламентарии приветствовали участников фестиваля творчества - РИА Новости, 14.11.2024
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Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
 
10:47 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/rossiya-1983682367.html
Союзные парламентарии приветствовали участников фестиваля творчества
Союзные парламентарии приветствовали участников фестиваля творчества - РИА Новости, 14.11.2024
Союзные парламентарии приветствовали участников фестиваля творчества
Союзные депутаты приняли участие в фестивале творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который прошел в Могилеве 13 ноября, сообщается на сайте... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T10:47
2024-11-14T10:47
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Союзные депутаты приняли участие в фестивале творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который прошел в Могилеве 13 ноября, сообщается на сайте Парламентского собрания союза Беларуси и России. Мероприятие прошло на базе учреждения культуры "Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". В рамках фестиваля прошел День Союзного государства "Беларусь и Россия: сила в единстве!". Гостями мероприятий стали председатель комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева и член комиссии Анатолий Малашко. Парламентарии выступили с приветственными словами на торжественной церемонии открытия фестиваля "Я люблю тебя, жизнь!", приняли участие в работе круглого стола "Равные возможности – равные права", который проходил в рамках мероприятий фестиваля и был посвящен обсуждению вопросов законодательного обеспечения мер социальной поддержки людей с инвалидностью, создания культурной среды для творческой реализации лиц с ограниченными возможностями, а также развитию взаимодействия белорусских и российских общественных объединений инвалидов. Фестиваль проходит с 12 по 16 ноября 2024 года. В мероприятиях принимают участие творческие делегации из областей Республики Беларусь и регионов Российской Федерации. Свои программы представят коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители, участники по номинациям: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство из числа людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте старше 18 лет. Все они участники и победители национальных, республиканских, краевых и региональных фестивалей и конкурсов. Также в программе – выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, проведение концертов, вечеров отдыха, круглых столов, пресс-конференций, мастер-классов, экскурсий и награждение лауреатов фестиваля. Фестиваль проводится для сохранения в рамках Союзного государства общего культурного пространства, стимулирования активного участия в этом процессе людей с ограниченными физическими возможностями из Беларуси и России и создания стабильно функционирующей системы взаимного сотрудничества двух стран в области художественного творчества инвалидов. Проведение фестиваля возобновлено с 2022 года по инициативе депутатов Парламентского Собрания. Ранее мероприятие финансировалось из бюджета Союзного государства и его проведение было приостановлено в 2017 году. Парламентарии отмечали, что фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше" соответствует целям Союзного государства и имеет высокую социальную значимость. По предложению депутатов профильные министерства и ведомства провели работу по возобновлению этого мероприятия Союзного государства.
https://ria.ru/20241113/karasin-1983564592.html
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белоруссия, россия, могилев
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России , Белоруссия, Россия, Могилев

Союзные парламентарии приветствовали участников фестиваля творчества

© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и РоссииФестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше" в Могилеве
Фестиваль творчества инвалидов Вместе мы сможем больше в Могилеве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше" в Могилеве
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Союзные депутаты приняли участие в фестивале творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который прошел в Могилеве 13 ноября, сообщается на сайте Парламентского собрания союза Беларуси и России.
Мероприятие прошло на базе учреждения культуры "Могилевский областной методический центр народного творчества и культурно-просветительной работы". В рамках фестиваля прошел День Союзного государства "Беларусь и Россия: сила в единстве!". Гостями мероприятий стали председатель комиссии Парламентского Собрания по труду, социальной политике и здравоохранению Елена Афанасьева и член комиссии Анатолий Малашко.
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Парламентарии выступили с приветственными словами на торжественной церемонии открытия фестиваля "Я люблю тебя, жизнь!", приняли участие в работе круглого стола "Равные возможности – равные права", который проходил в рамках мероприятий фестиваля и был посвящен обсуждению вопросов законодательного обеспечения мер социальной поддержки людей с инвалидностью, создания культурной среды для творческой реализации лиц с ограниченными возможностями, а также развитию взаимодействия белорусских и российских общественных объединений инвалидов.
Фестиваль проходит с 12 по 16 ноября 2024 года. В мероприятиях принимают участие творческие делегации из областей Республики Беларусь и регионов Российской Федерации. Свои программы представят коллективы художественного творчества, индивидуальные исполнители, участники по номинациям: декоративно-прикладное искусство, изобразительное искусство из числа людей с ограниченными физическими возможностями в возрасте старше 18 лет. Все они участники и победители национальных, республиканских, краевых и региональных фестивалей и конкурсов. Также в программе – выставки изобразительного и декоративно-прикладного искусства, проведение концертов, вечеров отдыха, круглых столов, пресс-конференций, мастер-классов, экскурсий и награждение лауреатов фестиваля.
Фестиваль проводится для сохранения в рамках Союзного государства общего культурного пространства, стимулирования активного участия в этом процессе людей с ограниченными физическими возможностями из Беларуси и России и создания стабильно функционирующей системы взаимного сотрудничества двух стран в области художественного творчества инвалидов.
Проведение фестиваля возобновлено с 2022 года по инициативе депутатов Парламентского Собрания. Ранее мероприятие финансировалось из бюджета Союзного государства и его проведение было приостановлено в 2017 году.
Парламентарии отмечали, что фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше" соответствует целям Союзного государства и имеет высокую социальную значимость. По предложению депутатов профильные министерства и ведомства провели работу по возобновлению этого мероприятия Союзного государства.
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