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В России собрали 130 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 14.11.2024
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18:27 14.11.2024 (обновлено: 18:42 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/rossija-1983816181.html
В России собрали 130 миллионов тонн зерна
В России собрали 130 миллионов тонн зерна - РИА Новости, 14.11.2024
В России собрали 130 миллионов тонн зерна
В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:27
2024-11-14T18:42
экономика
россия
дмитрий патрушев
оксана лут
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева."Вице-премьер напомнил, что несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 миллионов тонн в весе до обработки", - сказали в аппарате.Он также напомнил, что 2023 год стал абсолютно рекордным по урожаю картофеля, тогда собрали более 8,5 миллиона тонн. Это сказалось на цене, она оказалась на грани себестоимости. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 миллиона тонн картофеля, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов. Цена тоже сопоставимая, добавил он.В середине октября Патрушев озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.Позже, в ноябре, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей.
https://ria.ru/20241014/khruschev-1977908893.html
https://ria.ru/20240905/rossija-1970832468.html
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экономика, россия, дмитрий патрушев, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Дмитрий Патрушев, Оксана Лут, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России собрали 130 миллионов тонн зерна

Патрушев: в России собрали 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В России в этом году уже собрано 130 миллионов тонн зерна в весе до обработки, несмотря на сложности с погодой, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Патрушева.
"Вице-премьер напомнил, что несмотря на сложности с погодой, по всем основным сельхозкультурам в текущем году будет обеспечен и внутренний рынок, и экспортный потенциал. В частности, зерна на сегодняшний день собрано уже 130 миллионов тонн в весе до обработки", - сказали в аппарате.
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Он также напомнил, что 2023 год стал абсолютно рекордным по урожаю картофеля, тогда собрали более 8,5 миллиона тонн. Это сказалось на цене, она оказалась на грани себестоимости. В 2024 году, несмотря на непогоду, прогноз по урожаю сохраняется на уровне 7,3 миллиона тонн картофеля, что сравнимо с урожаями 2021 и 2022 годов. Цена тоже сопоставимая, добавил он.
В середине октября Патрушев озвучивал прогноз по урожаю в 130 миллионов тонн зерновых, включая 83 миллиона тонн пшеницы - ранее прогноз составлял 132 миллиона тонн зерновых и 86 миллионов тонн пшеницы, однако власти понизили его в связи с беспрецедентно сложными погодными условиями. Весной ряд регионов пострадал от возвратных заморозков, летом – от засухи, а во время уборки – от обильных осадков.
Позже, в ноябре, глава Минсельхоза РФ Оксана Лут заявила, что в России уже собрано более 128 миллионов тонн зерна, обработано 97% посевных площадей.
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