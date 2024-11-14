https://ria.ru/20241114/rossija-1983661002.html

Россия продвинула ряд приоритетов в рамках АТЭС, рассказал посол МИД

Россия продвинула ряд приоритетов в рамках АТЭС, рассказал посол МИД - РИА Новости, 14.11.2024

Россия продвинула ряд приоритетов в рамках АТЭС, рассказал посол МИД

Россия в рамках АТЭС продвинула целый ряд приоритетов и подходов, которые могут найти отражение в итоговой декларации, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:25

2024-11-14T09:25

2024-11-14T09:25

россия

лима (город)

саммит атэс в лиме

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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Россия в рамках АТЭС продвинула целый ряд приоритетов и подходов, которые могут найти отражение в итоговой декларации, сообщил в интервью РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев. "Мы смогли в рамках этих мероприятий продвинуть целый ряд российских приоритетов и подходов, в частности, связанных с тем, что необходимо использовать весь имеющийся инструментарий в области энергетических переходов и активно опираться на международное экономическое сотрудничество", - сказал он. В том, что касается продовольственной безопасности, Россия отметила важность сохранения стабильных и открытых цепочек поставок, которые не должны фрагментироваться политическими действиями. "Надеемся, что этот тезис будет рельефно представлен в итоговых документах министерской встречи и самого саммита лидеров в Лиме 15-16 ноября", - отметил Бердыев В энергетической области Россия сделала большой акцент на продвижении подхода, который сегодня все более и более располагает широкой поддержкой на международной арене, - это технологическая нейтральность, заявил он. "Мы говорим о том, что опираться на односторонние конструкции или пытаться навязывать какие-то единственно верные рецепты или отдельные технологии как безальтернативные, в частности, возобновляемую энергетику, это ущербно", - пояснил дипломат. По его словам, во время встречи старших должностных лиц экспертный орган АТЭС констатировал, что спрос на энергетику будет расти, в том числе из-за того, что происходит переход на цифровые модели и системы, которые требуют дополнительных мощностей и энергоресурсов. Кроме того, ископаемое топливо продолжит играть большую роль в энергобалансе в обозримой перспективе. Поэтому опираться нужно на весь спектр технологий и экологически щадящих видов топлива, в том числе на такие перспективные источники, как природный газ, атомная энергетика, водород, добавил он. "Для того, чтобы добиться прогресса на этом пути, мы должны руководствоваться принципом технологической нейтральности. Именно этот принцип мы пытаемся зафиксировать в итоговых документах АТЭС", - сказал Бердыев. При этом Россия подчеркивает важность того, чтобы международные рынки и трансграничные цепочки поставок энергоносителей работали в стабильном и недискриминационном режиме без псевдосанкций, угроз и шантажа, чтобы в этой сфере была полная и ясная предсказуемость, подчеркнул посол МИД РФ..

https://ria.ru/20241114/briks-1983646480.html

https://ria.ru/20241114/g20-1983654579.html

россия

лима (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, лима (город), саммит атэс в лиме