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Рогов назвал слова президента Латвии об Украине шизофренией
Рогов назвал слова президента Латвии об Украине шизофренией - РИА Новости, 14.11.2024
Рогов назвал слова президента Латвии об Украине шизофренией
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T21:38
2024-11-14T21:38
2024-11-14T21:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал политической шизофренией заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины. Ранее Ринкевич в своих соцсетях призвал продолжить поддержку киевских властей, а также почтить минутой молчания Украину. "Латвийский друг (Владимира) Зеленского в своих заявлениях демонстрирует политическую шизофрению, когда с одной стороны объявляет минуту молчания, а с другой - призывает и дальше подбрасывать дрова в топку военного конфликта, поддерживая нацистский режим, который и убил Украину, расстреляв ее на майдане и кремировав в Одессе", - сказал Рогов РИА Новости. По его словам, западные политики льют крокодильи слезы, заявляя о сочувствии местным жителям, так как для них они - это "расходный материал в желании навредить и ослабить Россию чужими руками".
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в мире, россия, владимир рогов, эдгар ринкевич, латвия, украина
В мире, Россия, Владимир Рогов, Эдгар Ринкевич, Латвия, Украина
Рогов назвал слова президента Латвии об Украине шизофренией
Рогов назвал заявление Ринкевича о поддержке Украины политической шизофренией
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов назвал политической шизофренией заявление президента Латвии Эдгара Ринкевича о поддержке Украины.
Ранее Ринкевич в своих соцсетях призвал продолжить поддержку киевских властей, а также почтить минутой молчания Украину.
"Латвийский друг (Владимира) Зеленского в своих заявлениях демонстрирует политическую шизофрению, когда с одной стороны объявляет минуту молчания, а с другой - призывает и дальше подбрасывать дрова в топку военного конфликта, поддерживая нацистский режим, который и убил Украину, расстреляв ее на майдане и кремировав в Одессе", - сказал Рогов РИА Новости.
По его словам, западные политики льют крокодильи слезы, заявляя о сочувствии местным жителям, так как для них они - это "расходный материал в желании навредить и ослабить Россию
чужими руками".