ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов
Рогов: ВС России почти выровняли линию фронта между Новодаровкой и Ровнополем
Российские военнослужащие. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российские войска практически выровняли линию фронта на времевском направлении между селами Новодаровка и Ровнополь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В среду Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в ДНР.
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"Наши войска продвинулись на запад от Новодаровки и на восток от неё, практически выровняв участок фронта между Новодаровкой и Ровнополем", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, на северных окраинах самой Новодаровки продолжается зачистка.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Ровнополь и Новодаровка расположены северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня 2024 года, Урожайное – 14 июля.