Рейтинг@Mail.ru
ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:33 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/rogov-1983663128.html
ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов
ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 14.11.2024
ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов
Российские войска практически выровняли линию фронта на времевском направлении между селами Новодаровка и Ровнополь, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:33
2024-11-14T09:33
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
запорожская область
владимир рогов
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российские войска практически выровняли линию фронта на времевском направлении между селами Новодаровка и Ровнополь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В среду Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в ДНР. "Наши войска продвинулись на запад от Новодаровки и на восток от неё, практически выровняв участок фронта между Новодаровкой и Ровнополем", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на северных окраинах самой Новодаровки продолжается зачистка. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Ровнополь и Новодаровка расположены северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня 2024 года, Урожайное – 14 июля.
https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html
https://ria.ru/20241112/rogov-1983245983.html
донецкая народная республика
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_33:0:2764:2048_1920x0_80_0_0_38cff4cb0c0c2570f05c2107cd513e7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Запорожская область, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов

Рогов: ВС России почти выровняли линию фронта между Новодаровкой и Ровнополем

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российские войска практически выровняли линию фронта на времевском направлении между селами Новодаровка и Ровнополь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
В среду Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в ДНР.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Рогов сообщил о панике в ВСУ после освобождения Новогродовки в ДНР
9 сентября, 01:09
"Наши войска продвинулись на запад от Новодаровки и на восток от неё, практически выровняв участок фронта между Новодаровкой и Ровнополем", - сказал Рогов.
При этом, по его словам, на северных окраинах самой Новодаровки продолжается зачистка.
Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР.
Ровнополь и Новодаровка расположены северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта.
Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня 2024 года, Урожайное – 14 июля.
Российский военный - РИА Новости, 1920, 12.11.2024
ВС России выбили ВСУ из Ровнополя на запорожском фронте, сообщил Рогов
12 ноября, 11:14
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияЗапорожская областьВладимир РоговВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала