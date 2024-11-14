https://ria.ru/20241114/rogov-1983663128.html

ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов

ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов - РИА Новости, 14.11.2024

ВС России выровняли участок фронта на Времевском направлении, заявил Рогов

Российские войска практически выровняли линию фронта на времевском направлении между селами Новодаровка и Ровнополь, сообщил РИА Новости председатель комиссии... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:33

2024-11-14T09:33

2024-11-14T09:33

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

запорожская область

владимир рогов

вооруженные силы украины

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Российские войска практически выровняли линию фронта на времевском направлении между селами Новодаровка и Ровнополь, сообщил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. В среду Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Восток" взяли под контроль Ровнополь в ДНР. "Наши войска продвинулись на запад от Новодаровки и на восток от неё, практически выровняв участок фронта между Новодаровкой и Ровнополем", - сказал Рогов. При этом, по его словам, на северных окраинах самой Новодаровки продолжается зачистка. Времевское направление находится на стыке Запорожской области и ДНР. Ровнополь и Новодаровка расположены северо-западнее освобожденных ранее сел Урожайное и Старомайорское. Продвижение российских войск на времевском направлении позволит подойти к Великой Новоселке, где сосредоточен важный логистический пункт ВСУ, а также взять под огневой контроль трассу снабжения группировок ВСУ между ореховским и времевским направлениями Запорожского фронта. Урожайное и Старомайорское находятся на стыке Запорожской области и ДНР. Противник захватил эти села в ходе контрнаступления летом 2023 года. Старомайорское было освобождено 10 июня 2024 года, Урожайное – 14 июля.

https://ria.ru/20240909/novogrodovka-1971497622.html

https://ria.ru/20241112/rogov-1983245983.html

донецкая народная республика

россия

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, запорожская область, владимир рогов, вооруженные силы украины, безопасность