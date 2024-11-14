https://ria.ru/20241114/rets-1983838902.html

Школа экспорта РЭЦ запустила программу обучения экспорту в текущих условиях

Школа экспорта РЭЦ запустила программу обучения экспорту в текущих условиях - РИА Новости, 14.11.2024

Школа экспорта РЭЦ запустила программу обучения экспорту в текущих условиях

Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) 14 ноября запускает новую программу обучения "Новый экспорт в текущих условиях", нацеленную на... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:13

2024-11-14T20:13

2024-11-14T20:13

экономика

россия

москва

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (Группа ВЭБ. РФ) 14 ноября запускает новую программу обучения "Новый экспорт в текущих условиях", нацеленную на оказание информационной и мотивационной поддержки российским предпринимателям в текущих условиях ведения международного бизнеса на предэкспортном этапе, сообщает РЭЦ."Программа рассчитана как на предпринимателей и топ-менеджеров компаний, успешно растущих на внутреннем рынке и задумывающихся о международном расширении, а также на действующих экспортеров, сомневающихся насчет своего международного будущего из-за текущей ситуации во внешней экономике", - говорится в сообщении.Кроме того, участниками программы могут стать и физические лица, желающие повысить свои компетенции в экспорте.Обучение по программе состоит из 3 тематических блоков. В ходе обучения участники научатся использовать аналитические инструменты для определения перспективных рынков и корректировки стратегии экспортной деятельности, изучат альтернативные способы выхода на экспорт для диверсификации рынков, выявят точки роста для своего бизнеса, а также сформулируют задачи для развития экспортного направления компании.Программа поможет за короткое время получить четкое представление о возможностях своего бизнеса на международных рынках с учетом нынешних условий. По итогам обучения участники разработают предварительный план (концепцию) развития экспорта компании в текущих условиях и получат удостоверение о повышении квалификации Школы экспорта РЭЦ."В нынешних условиях турбулентности на внешних рынках большое количество компаний боится даже думать о зарубежном расширении, упуская выгоду, которую можно извлечь сейчас, во время переориентации экспорта. Программа "Новый экспорт в текущих условиях" призвана в краткие сроки развеять страх и путаницу, сформировать у бизнеса отношение к экспорту как к еще одному стратегическому проекту компании" - подчеркнула генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина.Обучение по программе занимает всего два дня. Занятия проходят в очном формате с 10.00 до 18.00 мск на площадке Школы экспорта по адресу г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12.Зарегистрироваться на обучение можно на сайте школы. Для уточнения деталей обращайтесь к директору по организации обучения Школы экспорта РЭЦ Муталибу Курахову по телефону +7 (495) 937-47-47 (доб. 6675), или e-mail-адресу.

https://ria.ru/20241113/eksport-1983445011.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, москва, российский экспортный центр (рэц), экспорт