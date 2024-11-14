https://ria.ru/20241114/razvedchik-1983640685.html

Разведчик рассказал, как три недели в одиночку отбивался от атак ВСУ

Разведчик рассказал, как три недели в одиночку отбивался от атак ВСУ - РИА Новости, 14.11.2024

Разведчик рассказал, как три недели в одиночку отбивался от атак ВСУ

Разведчик — сапер Закарья Алиев — рассказал РИА Новости, как в течение трех недель на Запорожском направлении в одиночку отбивал атаки украинских боевиков на... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T02:12

2024-11-14T02:12

2024-11-14T10:58

специальная военная операция на украине

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983685601_0:300:896:804_1920x0_80_0_0_4b9e651054b8fec1de41d68c14ec63f4.jpg

МЕЛИТОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости. Разведчик — сапер Закарья Алиев — рассказал РИА Новости, как в течение трех недель на Запорожском направлении в одиночку отбивал атаки украинских боевиков на опорный пункт, занятый российскими штурмовиками."Изначально они (боевики ВСУ. — Прим. ред.) думали, что здесь блиндаж. Но это был, оказывается, не блиндаж, а туннель. А блиндаж (если пройти. — Прим. ред.) по туннелю в другом месте находился. Они когда это (опорный пункт. — Прим. ред.) разбомбили, думали, что я уже мертв. И по туннелям, когда я ходил каждый раз и появлялся, снова бомбили, снова думали, мертвый, и в конце я нашел блиндаж очень крепкий, который они не смогли разбить никак", — сказал он.Он отметил, что ему пришлось держать оборону три недели. При этом Алиев, по его словам, предлагал боевикам ВСУ сдаться."Я им кричал: либо сдавайтесь, либо я нападаю. Они шмаляли", — сказал он.Эвакуационная группа не могла подойти к бойцу на помощь, так как все подступы обстреливались украинцами."Ее (позицию. — Прим. ред.) окружили минометами, танками, артиллерией. Там невозможно было подойти. Если кто пытался заехать, их сразу атаковали. <…> Я вообще ожидал, что ко мне какая-то помощь придет, но было сложно до меня добраться. И был у меня вариант либо самому как-то выбраться, либо нападать. И в течение всего этого времени либо нападал, либо соблюдал спокойствие", — отметил собеседник агентства.Глава Дагестана Сергей Меликов ранее сообщил, что уроженец республики Закарья Алиев три недели в одиночку отражал атаки противника на одном из направлений запорожского фронта. После успешного штурма вражеского опорного пункта Алиев остался на позиции один. Он удерживал опорный пункт без еды и воды, питаясь лишь найденным луком. Враг обстреливал почти каждый день, но Алиев не просто оборонялся, но даже атаковал противника. После нескольких таких недель боец привлек внимание российских военнослужащих. Они не могли подойти, но сбрасывали ему провизию и отгоняли вражеские дроны. Следуя за беспилотниками, Закарья прошел через минное поле и вернулся к своим.Сейчас молодой человек находится под присмотром врачей. Меликов поговорил по телефону с его матерью Халисат Ахмедовной и поблагодарил ее за воспитание сына.

https://ria.ru/20241112/snayper-1983208210.html

https://ria.ru/20241030/geroy-1980964677.html

https://ria.ru/20241104/spetsoperatsiya-1981753055.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире