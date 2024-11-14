https://ria.ru/20241114/rabota-1983646794.html

Опрос показал, сколько россиян работают по профессии мечты

Опрос показал, сколько россиян работают по профессии мечты - РИА Новости, 14.11.2024

Опрос показал, сколько россиян работают по профессии мечты

Почти 70% россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве, а более 60% хотя бы раз разочаровывались в ней, подсчитали для РИА Новости специалисты... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T05:48

2024-11-14T05:48

2024-11-14T05:48

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Почти 70% россиян не работают по профессии, о которой мечтали в детстве, а более 60% хотя бы раз разочаровывались в ней, подсчитали для РИА Новости специалисты HR-холдинга Ventra. "Абсолютное большинство респондентов (69,7%) не работают по профессии, о которой мечтали в детстве. Свыше половины россиян (53,6%) хотя бы раз в жизни разочаровывались в своей профессии, а каждый десятый хочет сменить сферу деятельности", - говорится в исследовании, в котором приняли участие 1 262 работающих россиянина старше 18 лет из городов-миллионников, учитывался множественный выбор вариантов ответа. При этом почти половина респондентов ощущает полную стабильность в своей работе, а треть раньше чувствовала себя стабильнее. Тогда как каждый пятый и вовсе считает свое положение ненадежным. Более 40% россиян затрудняются ответить на вопрос о востребованности их профессии в перспективе 5 лет. При этом около 23% респондентов уверены, что им всегда найдется работа. Еще 22% полагают, что работу будет найти сложнее из-за увеличения конкуренции в их сфере. Однако у большинства опрошенных есть друзья на работе. Чаще всего россияне общаются с коллегами именно в рамках рабочих вопросов, а почти треть дружат и вне работы. При этом те, кто работает в гибридном формате, реже заводят друзей.

https://ria.ru/20241113/sovfedja-1983417435.html

https://ria.ru/20241001/professiya-1975632439.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество