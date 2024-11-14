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Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск" - РИА Новости, 14.11.2024
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15:45 14.11.2024 (обновлено: 15:54 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/putin-1983761334.html
Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск"
Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск" - РИА Новости, 14.11.2024
Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск"
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий передал шевроны бригады "БАРС-Брянск", которая выполняет боевые задачи в зоне СВО, президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:45
2024-11-14T15:54
россия
владимир путин
общество
леонид слуцкий (политик)
херсонская область
лдпр
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий передал шевроны бригады "БАРС-Брянск", которая выполняет боевые задачи в зоне СВО, президенту России Владимиру Путину.Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким."С вашего разрешения, Владимир Владимирович, с учётом нашей сегодняшней встречи, передам Вам шевроны бригады "БАРС-Брянск", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ.Парламентарий уточнил, что один из членов ЛДПР, руководитель брянского регионального отделения Сергей Антошин возглавил бригаду "БАРС-Брянск", одну из трёх бригад "БАРС". Слуцкий добавил, что есть еще "БАРС-Курск" и "БАРС-Белгород", которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, "так что будем всячески (поддерживать) и уже поддерживаем полностью и во всём".Он сообщил также, что ЛДПР полностью отвечает "за их (казачью разведывательно-штурмовую бригаду "Днепр") боевое обеспечение, будем эту работу наращивать". По словам Слуцкого, казачья разведывательно-штурмовая бригада "Днепр" выполняет боевые задачи на одном из самых сложных участков в Херсонской области - Кинбурнской косе."Прошло мероприятие с очень характерным названием "Время героев". Сегодня действительно время героев. Нужно делать всё возможное и невозможное, чтобы тех ребят, которые за нас сражаются на передовой, сражались на передовой, внедрять и в органы государственного управления, - об этом Вы неоднократно говорили, - и их поддерживать, и членов их семей в том, что обобщенно можно назвать социальной реабилитацией. Этим занимаемся каждый день, в каждом единичном случае и с единичными обращениями. Я отвечаю за 48 часов на любое обращение, поэтому, наверное, люди стали доверять", - отметил Слуцкий.
https://ria.ru/20241114/putin-1983747135.html
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россия, владимир путин, общество, леонид слуцкий (политик), херсонская область , лдпр
Россия, Владимир Путин, Общество, Леонид Слуцкий (политик), Херсонская область , ЛДПР
Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск"

Слуцкий передал Путину шевроны "БАРС-Брянск", выполняющего задачи в зоне СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи в Москве
Президент РФ Владимир Путин и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин и председатель ЛДПР, председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время встречи в Москве
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий передал шевроны бригады "БАРС-Брянск", которая выполняет боевые задачи в зоне СВО, президенту России Владимиру Путину.
Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин передал привет бойцам бригад "Днепр" и "БАРС-Брянск"
Вчера, 14:45
"С вашего разрешения, Владимир Владимирович, с учётом нашей сегодняшней встречи, передам Вам шевроны бригады "БАРС-Брянск", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ.
Парламентарий уточнил, что один из членов ЛДПР, руководитель брянского регионального отделения Сергей Антошин возглавил бригаду "БАРС-Брянск", одну из трёх бригад "БАРС". Слуцкий добавил, что есть еще "БАРС-Курск" и "БАРС-Белгород", которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, "так что будем всячески (поддерживать) и уже поддерживаем полностью и во всём".
Он сообщил также, что ЛДПР полностью отвечает "за их (казачью разведывательно-штурмовую бригаду "Днепр") боевое обеспечение, будем эту работу наращивать". По словам Слуцкого, казачья разведывательно-штурмовая бригада "Днепр" выполняет боевые задачи на одном из самых сложных участков в Херсонской области - Кинбурнской косе.
"Прошло мероприятие с очень характерным названием "Время героев". Сегодня действительно время героев. Нужно делать всё возможное и невозможное, чтобы тех ребят, которые за нас сражаются на передовой, сражались на передовой, внедрять и в органы государственного управления, - об этом Вы неоднократно говорили, - и их поддерживать, и членов их семей в том, что обобщенно можно назвать социальной реабилитацией. Этим занимаемся каждый день, в каждом единичном случае и с единичными обращениями. Я отвечаю за 48 часов на любое обращение, поэтому, наверное, люди стали доверять", - отметил Слуцкий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин считает увеличение поддержки участникам СВО правильным, заявил Песков
Вчера, 13:32
 
РоссияВладимир ПутинОбществоЛеонид Слуцкий (политик)Херсонская областьЛДПР
 
 
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