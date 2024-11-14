https://ria.ru/20241114/putin-1983761334.html

Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск"

Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск" - РИА Новости, 14.11.2024

Слуцкий передал Путину шевроны бригады "БАРС-Брянск"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий передал шевроны бригады "БАРС-Брянск", которая выполняет боевые задачи в зоне СВО, президенту России Владимиру Путину. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:45

2024-11-14T15:45

2024-11-14T15:54

россия

владимир путин

общество

леонид слуцкий (политик)

херсонская область

лдпр

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий передал шевроны бригады "БАРС-Брянск", которая выполняет боевые задачи в зоне СВО, президенту России Владимиру Путину.Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким."С вашего разрешения, Владимир Владимирович, с учётом нашей сегодняшней встречи, передам Вам шевроны бригады "БАРС-Брянск", - сказал Слуцкий на встрече с президентом РФ.Парламентарий уточнил, что один из членов ЛДПР, руководитель брянского регионального отделения Сергей Антошин возглавил бригаду "БАРС-Брянск", одну из трёх бригад "БАРС". Слуцкий добавил, что есть еще "БАРС-Курск" и "БАРС-Белгород", которые выполняют боевые задачи в зоне СВО, "так что будем всячески (поддерживать) и уже поддерживаем полностью и во всём".Он сообщил также, что ЛДПР полностью отвечает "за их (казачью разведывательно-штурмовую бригаду "Днепр") боевое обеспечение, будем эту работу наращивать". По словам Слуцкого, казачья разведывательно-штурмовая бригада "Днепр" выполняет боевые задачи на одном из самых сложных участков в Херсонской области - Кинбурнской косе."Прошло мероприятие с очень характерным названием "Время героев". Сегодня действительно время героев. Нужно делать всё возможное и невозможное, чтобы тех ребят, которые за нас сражаются на передовой, сражались на передовой, внедрять и в органы государственного управления, - об этом Вы неоднократно говорили, - и их поддерживать, и членов их семей в том, что обобщенно можно назвать социальной реабилитацией. Этим занимаемся каждый день, в каждом единичном случае и с единичными обращениями. Я отвечаю за 48 часов на любое обращение, поэтому, наверное, люди стали доверять", - отметил Слуцкий.

https://ria.ru/20241114/putin-1983747135.html

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, общество, леонид слуцкий (политик), херсонская область , лдпр