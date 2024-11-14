https://ria.ru/20241114/putin-1983758869.html
Путин утвердил обновленный перечень госдолжностей
Путин утвердил обновленный перечень госдолжностей - РИА Новости, 14.11.2024
Путин утвердил обновленный перечень госдолжностей
Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень государственных должностей РФ, предусмотренных конституцией, предыдущие указы главы государства по РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:36
2024-11-14T15:36
2024-11-14T15:40
политика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень государственных должностей РФ, предусмотренных конституцией, предыдущие указы главы государства по перечню признаны утратившими силу, следует из указа президента РФ. Сводный перечень принят "в целях систематизации государственных должностей РФ" и состоит из 65 пунктов. Под номером один обозначена должность президента Российской Федерации. Должность "Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации" заменена пунктом "высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации". Предыдущий перечень государственных должностей был утвержден указом президента России в 1995 году. В него регулярно вносились дополнения. В последний раз перечень был дополнен в 2023 году должностями председателя контрольно-счетной палаты федеральной территории "Сириус", его заместителя и аудитора того же ведомства.Также президент РФ в четверг подписал указ об утверждении обновленного перечня государственных должностей субъектов РФ. В перечне 22 пункта, в частности, в нем были указаны должности "Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации" и "Председатель высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации".
https://ria.ru/20240813/kollegiya-1965987989.html
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политика, россия, владимир путин
Политика, Россия, Владимир Путин
Путин утвердил обновленный перечень госдолжностей
Путин утвердил обновленный перечень госдолжностей, предусмотренных Конституцией
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин утвердил обновленный перечень государственных должностей РФ, предусмотренных конституцией, предыдущие указы главы государства по перечню признаны утратившими силу, следует из указа президента РФ
.
Сводный перечень принят "в целях систематизации государственных должностей РФ" и состоит из 65 пунктов. Под номером один обозначена должность президента Российской Федерации. Должность "Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации" заменена пунктом "высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации".
Предыдущий перечень государственных должностей был утвержден указом президента России в 1995 году. В него регулярно вносились дополнения. В последний раз перечень был дополнен в 2023 году должностями председателя контрольно-счетной палаты федеральной территории "Сириус", его заместителя и аудитора того же ведомства.
Также президент РФ в четверг подписал указ об утверждении обновленного перечня государственных должностей субъектов РФ. В перечне 22 пункта, в частности, в нем были указаны должности "Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации" и "Председатель высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации".