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Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей - РИА Новости, 14.11.2024
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15:23 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/putin-1983756019.html
Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей
Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей - РИА Новости, 14.11.2024
Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей
Президент РФ Владимир Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из средств федерального бюджета,... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:23
2024-11-14T15:23
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из средств федерального бюджета, соответствующий указ был опубликован в четверг. Глава государства внес изменения в указ 2008 года о создании фонда. В его последней редакции правительству РФ было поручено обеспечить направление в 2008 - 2024 годах средств федерального бюджета фонду для осуществления его деятельности, а также для софинансирования комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Согласно новым изменениям, теперь финансирование должно быть обеспечено до 2027 года. "Внести в указ президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года №404 "О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" … изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 4 слова "в 2008 – 2024 годах" словами "в 2008 – 2027 годах", - говорится в новом указе президента.
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей

Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей в трудной ситуации

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из средств федерального бюджета, соответствующий указ был опубликован в четверг.
Глава государства внес изменения в указ 2008 года о создании фонда. В его последней редакции правительству РФ было поручено обеспечить направление в 2008 - 2024 годах средств федерального бюджета фонду для осуществления его деятельности, а также для софинансирования комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Согласно новым изменениям, теперь финансирование должно быть обеспечено до 2027 года.
"Внести в указ президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года №404 "О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" … изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 4 слова "в 2008 – 2024 годах" словами "в 2008 – 2027 годах", - говорится в новом указе президента.
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