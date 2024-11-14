https://ria.ru/20241114/putin-1983756019.html

Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей

Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей - РИА Новости, 14.11.2024

Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей

Президент РФ Владимир Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из средств федерального бюджета,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:23

2024-11-14T15:23

2024-11-14T15:23

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин продлил сроки финансирования Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из средств федерального бюджета, соответствующий указ был опубликован в четверг. Глава государства внес изменения в указ 2008 года о создании фонда. В его последней редакции правительству РФ было поручено обеспечить направление в 2008 - 2024 годах средств федерального бюджета фонду для осуществления его деятельности, а также для софинансирования комплекса мер по поддержке детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Согласно новым изменениям, теперь финансирование должно быть обеспечено до 2027 года. "Внести в указ президента Российской Федерации от 26 марта 2008 года №404 "О создании Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации" … изменение, заменив в абзаце четвертом пункта 4 слова "в 2008 – 2024 годах" словами "в 2008 – 2027 годах", - говорится в новом указе президента.

https://ria.ru/20241113/chernyshenko-1983437117.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, владимир путин, общество