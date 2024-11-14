https://ria.ru/20241114/putin-1983747135.html

Путин передал привет бойцам бригад "Днепр" и "БАРС-Брянск"

Путин передал привет бойцам бригад "Днепр" и "БАРС-Брянск" - РИА Новости, 14.11.2024

Путин передал привет бойцам бригад "Днепр" и "БАРС-Брянск"

Президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким передал привет бойцам казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Днепр", которая... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:45

2024-11-14T14:45

2024-11-14T18:35

специальная военная операция на украине

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херсонская область

леонид слуцкий (политик)

владимир путин

лдпр

российское казачество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на встрече с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким передал привет бойцам казачьей разведывательно-штурмовой бригады "Днепр", которая выполняет задачи на Кинбурнской косе, и бригады "БАРС-Брянск". В ходе встречи Слуцкий рассказал, что на обеспечении партии находятся несколько подразделений бойцов, участвующих в СВО - "БАРС-Брянск" и казачья разведывательно-штурмовая бригада "Днепр". Последняя, по данным Слуцкого, выполняет боевые задачи на одном из самых сложных участков Херсонской области – Кинбурнской косе. "Передавайте самые наилучшие пожелания всем бойцам этих подразделений", - сказал Путин.

https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html

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россия, херсонская область , леонид слуцкий (политик), владимир путин, лдпр, российское казачество