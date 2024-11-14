https://ria.ru/20241114/prizyv-1983647540.html

"Вдохнуть воздуха": в США выступили с призывом по Украине

"Вдохнуть воздуха": в США выступили с призывом по Украине - РИА Новости, 14.11.2024

"Вдохнуть воздуха": в США выступили с призывом по Украине

Западным союзникам Киева необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на огромную финансовую и военную помощь, которую они... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T06:19

2024-11-14T06:19

2024-11-14T07:08

киев

россия

украина

дональд трамп

марк эпископос

нато

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Западным союзникам Киева необходимо признать, что Украина не сможет победить Россию, даже несмотря на огромную финансовую и военную помощь, которую они предоставляют Киеву, пишет эксперт по международной безопасности Марк Эпископос в своей статье для американского журнала Responsible Statecraft."Любые попытки Запада выпутаться из этой трясины могут начаться лишь с признания простых истин: Украина не могла, не может и никогда не сможет одержать верх над Россией в полномасштабном обычном конфликте <…>, Украина решительно проигрывает конфликт на истощение", — заявляет он.Автор отмечает, что Западу давно пора преодолеть все убеждения, накопившиеся за годы украинского конфликта, и начинать смотреть в сторону мирного урегулирования."Нетрудно сказать, к чему это приведет, но смириться с этим сложнее после трех лет, проведенных на глубине целого океана запирательств и гордыни. По украинскому вопросу Вашингтону давно пора вдохнуть свежего воздуха", — резюмировал эксперт.В СМИ появляется все больше информации касательно вариантов урегулирования конфликта на Украине. Британский журнал The Economist писал, что победивший на выборах президента США Дональд Трамп может предложить Киеву переговоры по "формуле Вэнса", которая предполагает исключение вступления Украины в НАТО и отказ от освобожденных Россией территорий.Газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщала, что гарантии безопасности для Киева важнее территориального вопроса в контексте возможный мирных переговоров на фоне победы на президентский выборах в США Дональда Трампа.Трамп ранее обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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киев, россия, украина, дональд трамп, марк эпископос, нато