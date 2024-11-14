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Презентация турпроекта трех стран состоялась на форуме "Ростки" - РИА Новости, 14.11.2024
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Раздел Форум Россия-Китай 2024 Казань V2 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Форум "Россия-Китай 2024" Казань
 
16:51 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/prezentatsiya-1983778926.html
Презентация турпроекта трех стран состоялась на форуме "Ростки"
Презентация турпроекта трех стран состоялась на форуме "Ростки" - РИА Новости, 14.11.2024
Презентация турпроекта трех стран состоялась на форуме "Ростки"
Презентация масштабного туристического проекта трех государств – Китая, Монголии и России – состоялась в рамках II Международного форума "Ростки: Россия и Китай РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:51
2024-11-14T16:51
форум "россия-китай 2024" казань
россия
китай
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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Презентация масштабного туристического проекта трех государств – Китая, Монголии и России – состоялась в рамках II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", сообщает корреспондент РИА Новости. Разговор об этом и других совместных проектах двух стран в сфере гостеприимства прошел в рамках сессии "Братство туризма: побратимские связи как инструмент развития рекреационного потенциала", организованной Центром развития международного туризма России. Ключевой темой встречи стало создание сети городов-побратимов для реализации совместных проектов в сфере туризма. Особый интерес у аудитории вызвал проект "Великий чайный путь", в котором Казани отведена особая роль. "Мы хотим возобновить туристические потоки по тому пути, который проделывал чай несколько веков назад. Сейчас разрабатывается дорожная карта этого амбициозного проекта, уже утвержден его логотип. Состоялось несколько трехсторонних встреч на уровне министерств трех государств – России, Монголии и Китаяю. Конечно же, опорными точками будут города в каждой из этой стран. В России это, разумеется, Кяхта – чайная столица в Бурятии, на пути из Китая в Иркутск. Татарстан и его столица Казань тоже войдут в маршрут, наряду с другими российскими городами, причастными к Великого чайному пути. Всего в проект вошло 19 городов разных регионов России", - рассказала директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова. По словам Максутовой, любой трансграничный маршрут дает положительный эффект для развития международного туризма и влияет на увеличение турпотока. "При запуске маршрута между странами – это как минимум плюс 30%. Конечно, при условии наличия прямых перелетов, а у нас с вами он есть – новый рейс Казань – Шанхай, при условии наличия стандартов гостеприимства в каждой из стран-участниц проекта – это тоже есть, и при условии схожести культур. Возьмем китайское и русское чаепитие: да, они отличаются, но в целом у них много общего. За чаепитием собирается целая семья. И в России, и в Китае это символ семейного тепла и уюта", - отметила спикер. Она напомнила, что культуры России и Китая проникают друг в друга на протяжении многих веков. "Не зря же говорят, что русские и китайцы – братья навек. У нас много точек соприкосновения и перспективных совместных проектов. Напомню, что у реализуется российская Расширенная туманганская инициатива, нацеленная на развитие потенциала Приморского края и повышения взаимообмена со странами Китая и Монголии. Это тоже пример масштабного взаимодействия и сотрудничества", - подытожила Максутова.
https://ria.ru/20241114/forum-1983757558.html
https://ria.ru/20241114/proekty-1983753173.html
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Форум "Россия-Китай 2024" Казань, Россия, Китай, Казань

Презентация турпроекта трех стран состоялась на форуме "Ростки"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПосетитель пьет чай на II Международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани
Посетитель пьет чай на II Международном форуме Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество в Казани - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Посетитель пьет чай на II Международном форуме "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество" в Казани
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КАЗАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Презентация масштабного туристического проекта трех государств – Китая, Монголии и России – состоялась в рамках II Международного форума "Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество", сообщает корреспондент РИА Новости.
Разговор об этом и других совместных проектах двух стран в сфере гостеприимства прошел в рамках сессии "Братство туризма: побратимские связи как инструмент развития рекреационного потенциала", организованной Центром развития международного туризма России.
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Ключевой темой встречи стало создание сети городов-побратимов для реализации совместных проектов в сфере туризма. Особый интерес у аудитории вызвал проект "Великий чайный путь", в котором Казани отведена особая роль.
"Мы хотим возобновить туристические потоки по тому пути, который проделывал чай несколько веков назад. Сейчас разрабатывается дорожная карта этого амбициозного проекта, уже утвержден его логотип. Состоялось несколько трехсторонних встреч на уровне министерств трех государств – России, Монголии и Китаяю. Конечно же, опорными точками будут города в каждой из этой стран. В России это, разумеется, Кяхта – чайная столица в Бурятии, на пути из Китая в Иркутск. Татарстан и его столица Казань тоже войдут в маршрут, наряду с другими российскими городами, причастными к Великого чайному пути. Всего в проект вошло 19 городов разных регионов России", - рассказала директор Центра развития международного туризма Юлия Максутова.
По словам Максутовой, любой трансграничный маршрут дает положительный эффект для развития международного туризма и влияет на увеличение турпотока.
На II Международном форуме Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество в Казани - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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"При запуске маршрута между странами – это как минимум плюс 30%. Конечно, при условии наличия прямых перелетов, а у нас с вами он есть – новый рейс Казань – Шанхай, при условии наличия стандартов гостеприимства в каждой из стран-участниц проекта – это тоже есть, и при условии схожести культур. Возьмем китайское и русское чаепитие: да, они отличаются, но в целом у них много общего. За чаепитием собирается целая семья. И в России, и в Китае это символ семейного тепла и уюта", - отметила спикер.
Она напомнила, что культуры России и Китая проникают друг в друга на протяжении многих веков.
"Не зря же говорят, что русские и китайцы – братья навек. У нас много точек соприкосновения и перспективных совместных проектов. Напомню, что у реализуется российская Расширенная туманганская инициатива, нацеленная на развитие потенциала Приморского края и повышения взаимообмена со странами Китая и Монголии. Это тоже пример масштабного взаимодействия и сотрудничества", - подытожила Максутова.
 
Форум "Россия-Китай 2024" КазаньРоссияКитайКазань
 
 
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