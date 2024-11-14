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В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина - РИА Новости, 14.11.2024
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Культура
 
19:10 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/premiya-1983828415.html
В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина
В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина
В Москве прошла церемония награждения лауреатов IV Ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина, победителями стали авторы и переводчики... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:10
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культура
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владимир малахов
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вциом
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения лауреатов IV Ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина, победителями стали авторы и переводчики четырех работ, специальный приз был вручен в номинации "Лучшее издательство", передает корреспондент РИА Новости. Лучшей книгой на основе прикладных исследований стала "Постсоветская молодежь. Предварительные итоги" Льва Гудкова, Наталии Зоркой, Екатерины Кочергиной и Карины Пипия. Книга "Политика различий. Культурный плюрализм и идентичность" Владимира Малахова признана лучшей теоретической работой. Лучшей научно-популярной книгой признали работу Жанны Черновой и Ларисы Шпаковской "Путевка в жизнь: Социологические эссе об образовании, классовом неравенстве и социальном исключении в России". Награду за лучший перевод получили Александр Белобратов и ЦК Татьяна Здоровская за перевод книги Теодора Адорно "Minima moralia. Размышления из поврежденной жизни". Специальный приз "Лучшее издательство" получило "Новое литературное обозрение" (НЛО). Церемония награждения прошла в библиотеке Шанинки. Премия учреждена в 2020 году в память о "выдающемся российском социологе, основателе советской эмпирической социологии, философе и методологе социологии" Борисе Грушине. Учредители премии — НИУ ВШЭ, Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) и ВЦИОМ.
https://ria.ru/20241113/premiya-1983416573.html
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лев гудков, владимир малахов, высшая школа экономики (вшэ), вциом, москва, россия
Культура, Лев Гудков, Владимир Малахов, Высшая школа экономики (ВШЭ), ВЦИОМ, Москва, Россия
В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина

В Москве объявили лауреатов социологической книжной премии имени Бориса Грушина

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения лауреатов IV Ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина, победителями стали авторы и переводчики четырех работ, специальный приз был вручен в номинации "Лучшее издательство", передает корреспондент РИА Новости.
Лучшей книгой на основе прикладных исследований стала "Постсоветская молодежь. Предварительные итоги" Льва Гудкова, Наталии Зоркой, Екатерины Кочергиной и Карины Пипия. Книга "Политика различий. Культурный плюрализм и идентичность" Владимира Малахова признана лучшей теоретической работой.
Саманта Харви после получения Букеровской премии в Лондоне. 13 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
Назван лауреат Букеровской премии за 2024 год
13 ноября, 02:04
Лучшей научно-популярной книгой признали работу Жанны Черновой и Ларисы Шпаковской "Путевка в жизнь: Социологические эссе об образовании, классовом неравенстве и социальном исключении в России". Награду за лучший перевод получили Александр Белобратов и ЦК Татьяна Здоровская за перевод книги Теодора Адорно "Minima moralia. Размышления из поврежденной жизни".
Специальный приз "Лучшее издательство" получило "Новое литературное обозрение" (НЛО). Церемония награждения прошла в библиотеке Шанинки.
Премия учреждена в 2020 году в память о "выдающемся российском социологе, основателе советской эмпирической социологии, философе и методологе социологии" Борисе Грушине. Учредители премии — НИУ ВШЭ, Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) и ВЦИОМ.
X Всероссийская премия За верность науке - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
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28 октября, 20:51
 
КультураЛев ГудковВладимир МалаховВысшая школа экономики (ВШЭ)ВЦИОММоскваРоссия
 
 
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