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В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина
В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина
В Москве прошла церемония награждения лауреатов IV Ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина, победителями стали авторы и переводчики... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:10
2024-11-14T19:10
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Москве прошла церемония награждения лауреатов IV Ежегодной социологической книжной премии имени Бориса Грушина, победителями стали авторы и переводчики четырех работ, специальный приз был вручен в номинации "Лучшее издательство", передает корреспондент РИА Новости. Лучшей книгой на основе прикладных исследований стала "Постсоветская молодежь. Предварительные итоги" Льва Гудкова, Наталии Зоркой, Екатерины Кочергиной и Карины Пипия. Книга "Политика различий. Культурный плюрализм и идентичность" Владимира Малахова признана лучшей теоретической работой. Лучшей научно-популярной книгой признали работу Жанны Черновой и Ларисы Шпаковской "Путевка в жизнь: Социологические эссе об образовании, классовом неравенстве и социальном исключении в России". Награду за лучший перевод получили Александр Белобратов и ЦК Татьяна Здоровская за перевод книги Теодора Адорно "Minima moralia. Размышления из поврежденной жизни". Специальный приз "Лучшее издательство" получило "Новое литературное обозрение" (НЛО). Церемония награждения прошла в библиотеке Шанинки. Премия учреждена в 2020 году в память о "выдающемся российском социологе, основателе советской эмпирической социологии, философе и методологе социологии" Борисе Грушине. Учредители премии — НИУ ВШЭ, Московская высшая школа социальных и экономических наук (Шанинка) и ВЦИОМ.
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лев гудков, владимир малахов, высшая школа экономики (вшэ), вциом, москва, россия
Культура, Лев Гудков, Владимир Малахов, Высшая школа экономики (ВШЭ), ВЦИОМ, Москва, Россия
В Москве наградили лауреатов социологической книжной премии имени Грушина
В Москве объявили лауреатов социологической книжной премии имени Бориса Грушина