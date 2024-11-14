Сицилию затопили мощные ливни
Ilmeteo: Сицилию затопило мощными ливнями
© Фото : Vigili del FuocoПоследствия сильных дождей в Италии
© Фото : Vigili del Fuoco
Последствия сильных дождей в Италии
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На Италию обрушились сильнейшие дожди, которые вызвали оползни и наводнение на Сицилии, сообщает итальянский сайт метеоданных Ilmeteo.
"Циклонический вихрь, расположенный над Тирренским морем, привел к сильным нестабильным условиям на Сицилии, где сильное наводнение и паводковые дожди", — говорится в материале.
В Валенсии объявили максимальный уровень погодной опасности
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Отмечается, что за первые семь часов выпало 500 миллиметров осадки, то есть 500 литров на квадратный метр. Хуже всего ситуация обстояла на восточном побережье Сицилии, в районах Джарре и Рипосто, где власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Подчеркиваются, что стихия застала врасплох местных жителей, некоторые из которых оказались заблокированы в автомобилях и помещениях и вынуждены были дожидаться спасателей.
Сейчас буря над жилыми районами стихла и переместилась в открытое море.
Сильные ливни уже прошли в разных регионах Испании 29 октября. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.