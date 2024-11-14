https://ria.ru/20241114/potop-1983740513.html

Сицилию затопили мощные ливни

Сицилию затопили мощные ливни - РИА Новости, 14.11.2024

Сицилию затопили мощные ливни

На Италию обрушились сильнейшие дожди, которые вызвали оползни и наводнение на Сицилии, сообщает итальянский сайт метеоданных Ilmeteo. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:19

2024-11-14T14:19

2024-11-14T14:26

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. На Италию обрушились сильнейшие дожди, которые вызвали оползни и наводнение на Сицилии, сообщает итальянский сайт метеоданных Ilmeteo."Циклонический вихрь, расположенный над Тирренским морем, привел к сильным нестабильным условиям на Сицилии, где сильное наводнение и паводковые дожди", — говорится в материале.Отмечается, что за первые семь часов выпало 500 миллиметров осадки, то есть 500 литров на квадратный метр. Хуже всего ситуация обстояла на восточном побережье Сицилии, в районах Джарре и Рипосто, где власти объявили оранжевый уровень погодной опасности. Подчеркиваются, что стихия застала врасплох местных жителей, некоторые из которых оказались заблокированы в автомобилях и помещениях и вынуждены были дожидаться спасателей.Сейчас буря над жилыми районами стихла и переместилась в открытое море.Сильные ливни уже прошли в разных регионах Испании 29 октября. Особенно сильно пострадали южные и восточные районы страны, где уровень погодной опасности был повышен до максимального. Число погибших в результате наводнений превысило 220 человек. Катаклизмы нанесли серьезный урон дорожной инфраструктуре Валенсии, наиболее пострадавшего региона на востоке Испании.

https://ria.ru/20241113/valensiya-1983625726.html

https://ria.ru/20241109/valensiya-1982870735.html

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в мире, сицилия, испания, италия