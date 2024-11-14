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Жители сел Урванского района КБР отправили продукты и вещи в зону СВО
Жители сел Урванского района КБР отправили продукты и вещи в зону СВО - РИА Новости, 14.11.2024
Жители сел Урванского района КБР отправили продукты и вещи в зону СВО
Жители практически всех сел Урванского района Кабардино-Балкарии приняли участие в сборе гуманитарного груза, отправленного военнослужащим в зону специальной... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T19:44
2024-11-14T19:44
2024-11-14T19:44
надежные люди
урванский район
сво
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НАЛЬЧИК, 14 ноя - РИА Новости. Жители практически всех сел Урванского района Кабардино-Балкарии приняли участие в сборе гуманитарного груза, отправленного военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил и.о главы районной администрации Хазрит Тлежуков. "Жители Урванского района направили очередной груз гуманитарной помощи в зону СВО. Активисты и родственники служащих в зоне СВО отмечают, что практически каждое село изъявило желание помочь с продуктами питания, такими как мясо, консервная продукция, фрукты, вода, бакалея, теплые вещи и предметы личной гигиены", - написал Тлежуков в своем Telegram-канале. Он отметил, что груз доставят адресно, он был сформирован исходя из пожеланий бойцов. Тлежуков также выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в формировании груза гумпомощи.
урванский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
урванский район, сво
Надежные люди, Урванский район, СВО
НАЛЬЧИК, 14 ноя - РИА Новости. Жители практически всех сел Урванского района Кабардино-Балкарии приняли участие в сборе гуманитарного груза, отправленного военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил и.о главы районной администрации Хазрит Тлежуков.
"Жители Урванского района направили очередной груз гуманитарной помощи в зону СВО. Активисты и родственники служащих в зоне СВО отмечают, что практически каждое село изъявило желание помочь с продуктами питания, такими как мясо, консервная продукция, фрукты, вода, бакалея, теплые вещи и предметы личной гигиены", - написал Тлежуков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что груз доставят адресно, он был сформирован исходя из пожеланий бойцов.
Тлежуков также выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в формировании груза гумпомощи.