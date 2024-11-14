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Жители сел Урванского района КБР отправили продукты и вещи в зону СВО

Жители сел Урванского района КБР отправили продукты и вещи в зону СВО - РИА Новости, 14.11.2024

Жители сел Урванского района КБР отправили продукты и вещи в зону СВО

Жители практически всех сел Урванского района Кабардино-Балкарии приняли участие в сборе гуманитарного груза, отправленного военнослужащим в зону специальной... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T19:44

2024-11-14T19:44

2024-11-14T19:44

надежные люди

урванский район

сво

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НАЛЬЧИК, 14 ноя - РИА Новости. Жители практически всех сел Урванского района Кабардино-Балкарии приняли участие в сборе гуманитарного груза, отправленного военнослужащим в зону специальной военной операции, сообщил и.о главы районной администрации Хазрит Тлежуков. "Жители Урванского района направили очередной груз гуманитарной помощи в зону СВО. Активисты и родственники служащих в зоне СВО отмечают, что практически каждое село изъявило желание помочь с продуктами питания, такими как мясо, консервная продукция, фрукты, вода, бакалея, теплые вещи и предметы личной гигиены", - написал Тлежуков в своем Telegram-канале. Он отметил, что груз доставят адресно, он был сформирован исходя из пожеланий бойцов. Тлежуков также выразил благодарность всем, кто не остался равнодушным и принял участие в формировании груза гумпомощи.

урванский район

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

урванский район, сво