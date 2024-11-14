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Глава Суджанского района останется волонтером после отставки - РИА Новости, 14.11.2024
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17:56 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/pomosch-1983807345.html
Глава Суджанского района останется волонтером после отставки
Глава Суджанского района останется волонтером после отставки - РИА Новости, 14.11.2024
Глава Суджанского района останется волонтером после отставки
Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал РИА Новости, что после отставки продолжит со своими товарищами вывозить людей из... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:56
2024-11-14T17:56
курская область
суджанский район
алексей смирнов (политик)
марина дегтярева
вооруженные силы украины
lada vesta
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал РИА Новости, что после отставки продолжит со своими товарищами вывозить людей из обстреливаемых территорий и помогать им. Он отметил, что пока не написал заявление об увольнении, еще не было времени. "Понятно, что спорить с властью не стоит, надо быть в системе и в команде. Планирую написать (заявление – ред.)", - сказал собеседник агентства. По словам Богачева, сначала его заявление должны принять районные депутаты, затем будет назначен конкурс на пост главы района. "Я занимался оказанием помощи нашим людям, которые находятся на оккупированной территории или в так называемой серой зоне, - так называется зона населенного пункта, который часто очень обстреливается, там небезопасно. Я занимался тем, что помогал этим людям, вытаскивал их, оказывал всестороннюю помощь, и этим продолжу дальше заниматься, независимо от того, что будет дальше происходить", - сказал Богачев в ответ на вопрос, чем займется после отставки. Он рассказал, что вывозил жителей со своим заместителем, назвав его "боевым товарищем", но подчеркнул, что им помогают и другие друзья-волонтеры. "У нас обычный автомобиль – Lada Largus, как шутит мой товарищ, невидимый Largus. Это обычный автомобиль, не бронированный, никакой системы РЭБ не стоит. Вообще вы знаете, тут трудно оценить, что лучше или хуже. Буквально на прошлой неделе в пятницу мы пытались раздать пенсию людям, ездили на бронированном автомобиле, с РЭБом, и нас попытался атаковать дрон. Слава богу, мы все живы-целы остались. Может, такие автомобили больше внимания ВСУ привлекают?" - рассказал собеседник. Два дня назад на встрече руководства Курской области с жителями приграничного Суджанского района в отставку был отправлен глава района Александр Богачев. После встречи губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. В четверг на встрече с жителями другого приграничного района, Кореневского, губернатор предложил уйти в отставку главе района Марине Дегтяревой.
https://ria.ru/20241114/gubernator-1983736739.html
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курская область, суджанский район, алексей смирнов (политик) , марина дегтярева, вооруженные силы украины, lada vesta, общество
Курская область, Суджанский район, Алексей Смирнов (политик) , Марина Дегтярева, Вооруженные силы Украины, Lada Vesta, Общество
Глава Суджанского района останется волонтером после отставки

Глава Суджанского района продолжит вывозить людей с обстреливаемых территорий

© Фото : Суджанский район/ВКонтактеАлександр Богачёв
Александр Богачёв - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Суджанский район/ВКонтакте
Александр Богачёв . Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Глава Суджанского района Курской области Александр Богачев рассказал РИА Новости, что после отставки продолжит со своими товарищами вывозить людей из обстреливаемых территорий и помогать им.
Он отметил, что пока не написал заявление об увольнении, еще не было времени. "Понятно, что спорить с властью не стоит, надо быть в системе и в команде. Планирую написать (заявление – ред.)", - сказал собеседник агентства.
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По словам Богачева, сначала его заявление должны принять районные депутаты, затем будет назначен конкурс на пост главы района.
"Я занимался оказанием помощи нашим людям, которые находятся на оккупированной территории или в так называемой серой зоне, - так называется зона населенного пункта, который часто очень обстреливается, там небезопасно. Я занимался тем, что помогал этим людям, вытаскивал их, оказывал всестороннюю помощь, и этим продолжу дальше заниматься, независимо от того, что будет дальше происходить", - сказал Богачев в ответ на вопрос, чем займется после отставки.
Он рассказал, что вывозил жителей со своим заместителем, назвав его "боевым товарищем", но подчеркнул, что им помогают и другие друзья-волонтеры.
"У нас обычный автомобиль – Lada Largus, как шутит мой товарищ, невидимый Largus. Это обычный автомобиль, не бронированный, никакой системы РЭБ не стоит. Вообще вы знаете, тут трудно оценить, что лучше или хуже. Буквально на прошлой неделе в пятницу мы пытались раздать пенсию людям, ездили на бронированном автомобиле, с РЭБом, и нас попытался атаковать дрон. Слава богу, мы все живы-целы остались. Может, такие автомобили больше внимания ВСУ привлекают?" - рассказал собеседник.
Два дня назад на встрече руководства Курской области с жителями приграничного Суджанского района в отставку был отправлен глава района Александр Богачев. После встречи губернатор Алексей Смирнов заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. В четверг на встрече с жителями другого приграничного района, Кореневского, губернатор предложил уйти в отставку главе района Марине Дегтяревой.
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Курская областьСуджанский районАлексей Смирнов (политик)Марина ДегтяреваВооруженные силы УкраиныLada VestaОбщество
 
 
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