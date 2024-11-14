https://ria.ru/20241114/pomosch-1983802642.html

Жители Оренбуржья отправили участникам СВО медикаменты и технику

Жители Оренбуржья отправили участникам СВО медикаменты и технику - РИА Новости, 14.11.2024

Жители Оренбуржья отправили участникам СВО медикаменты и технику

Жители Оренбургской области отправили участникам спецоперации 40 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, теплые вещи и технику, сообщил губернатор региона Денис... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:41

2024-11-14T17:41

2024-11-14T17:41

надежные люди

денис паслер

гуманитарная помощь

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УФА, 14 ноя - РИА Новости. Жители Оренбургской области отправили участникам спецоперации 40 тонн гуманитарной помощи: медикаменты, теплые вещи и технику, сообщил губернатор региона Денис Паслер в своем Telegram-канале. "Регулярно передаем гуманитарные грузы нашим защитникам в зону спецоперации. С начала СВО мы направили необходимые вещи, оборудование, инструменты, технику на сумму более полумиллиарда рублей. Никто не остался равнодушным. В небольших селах жители объединяются, чтобы посильно помогать фронту. Предприятия, бизнес, общественники - в каждом коллективе есть те, кто ушёл защищать Родину. Руководители и коллеги поддерживают своих ребят и их сослуживцев, всегда на связи с семьями бойцов", - написал Паслер. По его словам, в четверг вместе с общественниками, с бойцами СВО Сергеем Ковалевым и Нурсултаном Муссагалеевым, который участвует в президентской программе "Время героев", направили очередной гуманитарный груз в зону СВО. "Сорок тонн медикаментов, теплых вещей и средств личной гигиены, оборудования, снаряжения. Важный запрос от наших ребят – техника и запчасти. В этот раз передаем на фронт автомобили УАЗ, Ниву, квадроцикл, мотоцикл. Зимой бойцам необходимо обеспечить бесперебойную работу техники, в составе груза также генераторы, автономные отопители", - сообщил губернатор. Он отметил, что в сборе участвовали общественные и волонтерские организации, национальные диаспоры и общины, правительство региона, партия "Единая Россия", неравнодушные оренбуржцы. "Мы всегда получаем обратную связь - каждый груз имеет особую ценность для ребят. Это и поддержка, и напоминание: тыл надежен и крепок, мы работаем для нашей общей Победы", - добавил Паслер.

https://ria.ru/20241114/pomosch-1983781393.html

https://ria.ru/20241114/pomosch-1983769939.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

денис паслер, гуманитарная помощь