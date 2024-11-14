https://ria.ru/20241114/polsha-1983775639.html

На Украине выступили с неожиданным заявлением о Польше

На Украине выступили с неожиданным заявлением о Польше - РИА Новости, 14.11.2024

На Украине выступили с неожиданным заявлением о Польше

Польша представляет собой тыл Украины, заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Polsat. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:33

2024-11-14T16:33

2024-11-14T16:33

в мире

украина

польша

киев

дмитрий кулеба

кшиштоф босак

владимир зеленский

украинская повстанческая армия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Польша представляет собой тыл Украины, заявил бывший министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью Polsat."Давайте использовать военную терминологию. Украина — первая линия фронта для Польши, а Польша — тыл для Украины", — рассказал политик.Кулеба также считает, что между двумя странами не должно быть спорных ситуаций ради безопасности обоих же государств.В начале ноября вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак заявил, что Варшава должна шантажировать Украину военной помощью в связи с вопросом об эксгумации жертв Волынской резни.Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей Польши в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, в 1939-1945 годах сторонники ОУН-УПА* совершали массовые убийства поляков в Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводствах II Польской республики.Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой Киев отреагировал на снос памятника "Украинской повстанческой армии" (УПА*) в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский выражал готовность отменить этот мораторий.* Экстремистские организации, запрещенные в России.

https://ria.ru/20241114/zelenskiy-1983694597.html

https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html

https://ria.ru/20241114/cnn-1983662087.html

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в мире, украина, польша, киев, дмитрий кулеба, кшиштоф босак, владимир зеленский, украинская повстанческая армия