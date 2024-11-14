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В Польше обвинили Киев в недостойном отношении к жертвам Волынской резни - РИА Новости, 14.11.2024
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11:05 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/polsha-1983688026.html
В Польше обвинили Киев в недостойном отношении к жертвам Волынской резни
В Польше обвинили Киев в недостойном отношении к жертвам Волынской резни - РИА Новости, 14.11.2024
В Польше обвинили Киев в недостойном отношении к жертвам Волынской резни
Украинские власти ведут себя недостойно, блокируя эксгумацию останков жертв Волынской резни, заявил директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T11:05
2024-11-14T11:05
в мире
украина
польша
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дональд туск
владимир зеленский
украинская повстанческая армия
волынская резня
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Украинские власти ведут себя недостойно, блокируя эксгумацию останков жертв Волынской резни, заявил директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в интервью газете Rzeczpospolita. "Эксгумации должны быть обязательно разблокированы украинской стороной. Отношение украинского государства неприлично и недостойно", - сказал он. По словам Навроцкого, "политика памяти украинского государства основана на мифе". "120 000 человек, женщин, детей и стариков, убитых топорами и пилами, попытка истребления польского народа из Галиции, из Хелмщины, Волыни, из Восточной Малой Польши не может быть забыта", - указал он. "Если Украина хочет быть частью каких-либо международных структур, европейских структур, Североатлантического альянса и хочет быть частью цивилизованного мира, она не может игнорировать проблему геноцида, совершенного против польских граждан", - констатировал он. Навроцкий задался вопросом, "почему государство, претендующее на международные или европейские структуры, ведет себя нецивилизованно по отношению к такому страшному преступлению, после которого речь идет не о мести, а об эксгумации останков и захоронении людей, погибших в результате действий украинских националистов". Как считает директор института, "стоит относиться как к партнеру к тому, кто оказал Украине такую большую военную и дипломатическую поддержку, принял под своей крышей столько украинцев". Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз. Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики. Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.* Запрещенные в России экстремистские организации.
https://ria.ru/20240830/polsha-1969439596.html
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в мире, украина, польша, россия, дональд туск, владимир зеленский, украинская повстанческая армия, волынская резня, киев
В мире, Украина, Польша, Россия, Дональд Туск, Владимир Зеленский, Украинская повстанческая армия, Волынская резня, Киев
В Польше обвинили Киев в недостойном отношении к жертвам Волынской резни

Навроцкий: Украина ведет себя недостойно в вопросе об эксгумации жертв Волыни

© Flickr / Jarosław PocztarskiВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Flickr / Jarosław Pocztarski
Варшава. Архивное фото
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Украинские власти ведут себя недостойно, блокируя эксгумацию останков жертв Волынской резни, заявил директор Института национальной памяти Польши (IPN) Кароль Навроцкий в интервью газете Rzeczpospolita.
"Эксгумации должны быть обязательно разблокированы украинской стороной. Отношение украинского государства неприлично и недостойно", - сказал он.
Варшава - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
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30 августа, 12:42
По словам Навроцкого, "политика памяти украинского государства основана на мифе".
"120 000 человек, женщин, детей и стариков, убитых топорами и пилами, попытка истребления польского народа из Галиции, из Хелмщины, Волыни, из Восточной Малой Польши не может быть забыта", - указал он.
"Если Украина хочет быть частью каких-либо международных структур, европейских структур, Североатлантического альянса и хочет быть частью цивилизованного мира, она не может игнорировать проблему геноцида, совершенного против польских граждан", - констатировал он.
Навроцкий задался вопросом, "почему государство, претендующее на международные или европейские структуры, ведет себя нецивилизованно по отношению к такому страшному преступлению, после которого речь идет не о мести, а об эксгумации останков и захоронении людей, погибших в результате действий украинских националистов".
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Экс-посол Польши: Киев боится падения мифа об ОУН-УПА*
4 октября, 11:49
Как считает директор института, "стоит относиться как к партнеру к тому, кто оказал Украине такую большую военную и дипломатическую поддержку, принял под своей крышей столько украинцев".
Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что урегулирование вопросов, связанных с Волынской резней, будет одним из польских условий вступления Украины в Европейский союз.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к лидерам украинских националистов времен ОУН-УПА* является одним из самых сложных в отношениях Польши и Украины. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
Украина в 2017 году ввела мораторий на проведение поисково-эксгумационных работ. Такой была реакция Киева на снос памятника "Украинской повстанческой армии"* в польском городе Грушовичи. В июне 2023 года глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил, что Киев не позволит проводить эксгумацию останков жертв Волынской резни, пока памятник не будет восстановлен. При этом Владимир Зеленский заявлял, что готов разблокировать получение разрешений на проведение поисковых работ на Украине.
* Запрещенные в России экстремистские организации.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
В Польше обвинили Украину в двойных стандартах из-за жертв Волынской резни
30 августа, 19:48
 
В миреУкраинаПольшаРоссияДональд ТускВладимир ЗеленскийУкраинская повстанческая армияВолынская резняКиев
 
 
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