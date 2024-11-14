https://ria.ru/20241114/polsha-1983642430.html

Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше

Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше - РИА Новости, 14.11.2024

Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше

Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты "Томагавк" с ядерным боезарядом, РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T03:34

2024-11-14T03:34

2024-11-14T06:03

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты "Томагавк" с ядерным боезарядом, России необходимо рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с НАТО, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Американская база противоракетной обороны Aegis была официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. По словам эксперта, появление новой базы ПРО означает, что США наращивают свои возможности по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет в потенциальном военном конфликте. "Кроме того, штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом", — отметил Коротченко. Он подчеркнул, что узнать о такой замене заранее с помощью технических средств разведки будет крайне проблематично, для этого понадобятся агентурные источники на самом объекте, что далеко не всегда возможно. Эксперт также отметил, что ранее противоракета SM-3 в практических испытаниях доказала свою способность уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и спутники на низкой околоземной орбите."Для Российской Федерации очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть своих планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО", — заявил Коротченко.Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).

https://ria.ru/20241107/polsha-1982430262.html

https://ria.ru/20241114/mig-29-1983637666.html

россия

польша

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россия, польша, сша, игорь коротченко, нато