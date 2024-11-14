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Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше - РИА Новости, 14.11.2024
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03:34 14.11.2024 (обновлено: 06:03 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/polsha-1983642430.html
Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше
Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше - РИА Новости, 14.11.2024
Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше
Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты "Томагавк" с ядерным боезарядом, РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T03:34
2024-11-14T06:03
россия
польша
сша
игорь коротченко
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты "Томагавк" с ядерным боезарядом, России необходимо рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с НАТО, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Американская база противоракетной обороны Aegis была официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией. По словам эксперта, появление новой базы ПРО означает, что США наращивают свои возможности по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет в потенциальном военном конфликте. "Кроме того, штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом", — отметил Коротченко. Он подчеркнул, что узнать о такой замене заранее с помощью технических средств разведки будет крайне проблематично, для этого понадобятся агентурные источники на самом объекте, что далеко не всегда возможно. Эксперт также отметил, что ранее противоракета SM-3 в практических испытаниях доказала свою способность уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и спутники на низкой околоземной орбите."Для Российской Федерации очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть своих планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО", — заявил Коротченко.Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
https://ria.ru/20241107/polsha-1982430262.html
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россия, польша, сша, игорь коротченко, нато
Россия, Польша, США, Игорь Коротченко, НАТО
Эксперт предупредил о ядерной угрозе для России от базы ПРО в Польше

Эксперт Коротченко: база ПРО в Польше может нести для России ядерную угрозу

© Фото : U.S. Navy/Eichenlaub MatthiasБаза ПРО Aegis в Польше
База ПРО Aegis в Польше - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : U.S. Navy/Eichenlaub Matthias
База ПРО Aegis в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Установки вертикального пуска ракет Mk 41 VLS на новой американской базе ПРО в Польше позволяют запустить с них крылатые ракеты "Томагавк" с ядерным боезарядом, России необходимо рассмотреть возможность уничтожения базы как приоритетной цели в случае прямого военного столкновения с НАТО, заявил РИА Новости главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Американская база противоракетной обороны Aegis была официально открыта в среду в польском Редзиково на севере страны в 165 километрах от границы с Россией.
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По словам эксперта, появление новой базы ПРО означает, что США наращивают свои возможности по перехвату российских межконтинентальных баллистических ракет в потенциальном военном конфликте.
«
"Кроме того, штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом", — отметил Коротченко.
Он подчеркнул, что узнать о такой замене заранее с помощью технических средств разведки будет крайне проблематично, для этого понадобятся агентурные источники на самом объекте, что далеко не всегда возможно.
Эксперт также отметил, что ранее противоракета SM-3 в практических испытаниях доказала свою способность уничтожать не только межконтинентальные баллистические ракеты, но и спутники на низкой околоземной орбите.
"Для Российской Федерации очевидна необходимость рассмотреть и скорректировать часть своих планов в военной сфере, включая возможность уничтожения указанного объекта в Польше в условиях реального конфликта с НАТО", — заявил Коротченко.
Американская база противоракетной обороны в Редзиково состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и антибаллистических ракет SM-3 (Standard Missile-3).
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