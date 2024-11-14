https://ria.ru/20241114/polety-1983656582.html
Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году
Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году - РИА Новости, 14.11.2024
Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году
Все действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат действовать в 2025 году, российским авиакомпаниям даны указания открывать... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T08:46
2024-11-14T08:46
2024-11-14T08:46
экономика
россия
москва
дальний восток
министерство финансов рф (минфин россии)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:217:3067:1942_1920x0_80_0_0_86410a108507da940ca4438fefea84f1.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Все действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат действовать в 2025 году, российским авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления, сообщили РИА Новости в Минтрансе России. Газета "Коммерсант" ранее в четверг написала, что Росавиация может не успеть до конца года распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Ее источники называли причиной попытку Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Авиакомпании, по данным издания, из-за ситуации не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января 2025 года, а ряд собеседников опасались закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов. "Все действующие программы субсидирования воздушных перевозок пассажиров продолжат свое действие в 2025 году. В частности, это программы поддержки региональных перевозок, Дальневосточной авиакомпании и перевозок наименее социально защищенных групп граждан. Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено раздельное финансирование данных программ. Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок пассажиров Минтрансом России не рассматривается", - прокомментировали РИА Новости в Минтрансе. Постановление правительства, продолжили там, устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Нормы, ранее содержавшиеся в постановлениях правительства, теперь будут отражены в электронном бюджете. Иными словами, пояснили там, начиная с 2025 года все программы субсидирования будут "оцифрованы". Сутевые изменения в программы, прежде всего в программу поддержки региональных перевозок, также внесены. "Важно отметить, что запрос на изменения исходит от отрасли – программы субсидирования авиаперевозок функционируют более 10 лет, за этот период накопился ряд предложений и необходимых настроек. Данная работа проведена на площадке Минтранса при участии авиакомпаний, аэропортов, регионов и органов исполнительной власти", - сказали в Минтрансе РФ. Все решения, отметили там, в установленном порядке проходят согласование с Минфином и Минэкономразвития России и далее утверждаются правительством РФ. "Российским авиакомпаниям даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами", - заключили в Минтрансе.
https://ria.ru/20240409/kompensatsiya-1938732968.html
https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976210608.html
https://ria.ru/20241025/sevmorput-1980083330.html
россия
москва
дальний восток
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855355126_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6dc9d72bf5b9579b0ae6b0840f595547.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, дальний восток, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Москва, Дальний Восток, Министерство финансов РФ (Минфин России), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году
Минтранс сообщил о продолжении субсидий на полеты в 2025 году
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Все действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат действовать в 2025 году, российским авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления, сообщили РИА Новости в Минтрансе России.
Газета "Коммерсант" ранее в четверг написала, что Росавиация
может не успеть до конца года распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы
и между центральной частью РФ, Дальним Востоком
и Калининградом
. Ее источники называли причиной попытку Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин
. Авиакомпании, по данным издания, из-за ситуации не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января 2025 года, а ряд собеседников опасались закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов.
"Все действующие программы субсидирования воздушных перевозок пассажиров продолжат свое действие в 2025 году. В частности, это программы поддержки региональных перевозок, Дальневосточной авиакомпании и перевозок наименее социально защищенных групп граждан. Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено раздельное финансирование данных программ. Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок пассажиров Минтрансом России не рассматривается", - прокомментировали РИА Новости в Минтрансе.
Постановление правительства, продолжили там, устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Нормы, ранее содержавшиеся в постановлениях правительства, теперь будут отражены в электронном бюджете. Иными словами, пояснили там, начиная с 2025 года все программы субсидирования будут "оцифрованы". Сутевые изменения в программы, прежде всего в программу поддержки региональных перевозок, также внесены.
"Важно отметить, что запрос на изменения исходит от отрасли – программы субсидирования авиаперевозок функционируют более 10 лет, за этот период накопился ряд предложений и необходимых настроек. Данная работа проведена на площадке Минтранса при участии авиакомпаний, аэропортов, регионов и органов исполнительной власти", - сказали в Минтрансе РФ.
Все решения, отметили там, в установленном порядке проходят согласование с Минфином и Минэкономразвития
России и далее утверждаются правительством РФ. "Российским авиакомпаниям даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами", - заключили в Минтрансе.