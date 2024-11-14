https://ria.ru/20241114/polety-1983656582.html

Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году

Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году - РИА Новости, 14.11.2024

Субсидии на полеты продолжат действовать в 2025 году

Все действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат действовать в 2025 году, российским авиакомпаниям даны указания открывать... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T08:46

2024-11-14T08:46

2024-11-14T08:46

экономика

россия

москва

дальний восток

министерство финансов рф (минфин россии)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Все действующие программы субсидирования авиаперевозок пассажиров в России продолжат действовать в 2025 году, российским авиакомпаниям даны указания открывать продажи билетов на эти направления, сообщили РИА Новости в Минтрансе России. Газета "Коммерсант" ранее в четверг написала, что Росавиация может не успеть до конца года распределить субсидии на рейсы между регионами в обход Москвы и между центральной частью РФ, Дальним Востоком и Калининградом. Ее источники называли причиной попытку Минтранса объединить субсидии, что не согласовал Минфин. Авиакомпании, по данным издания, из-за ситуации не могут планировать рейсы и начать продавать билеты с 1 января 2025 года, а ряд собеседников опасались закрытия существенной части из более чем 400 маршрутов. "Все действующие программы субсидирования воздушных перевозок пассажиров продолжат свое действие в 2025 году. В частности, это программы поддержки региональных перевозок, Дальневосточной авиакомпании и перевозок наименее социально защищенных групп граждан. Проектом федерального бюджета на 2025-2027 годы предусмотрено раздельное финансирование данных программ. Вопрос объединения программ субсидирования воздушных перевозок пассажиров Минтрансом России не рассматривается", - прокомментировали РИА Новости в Минтрансе. Постановление правительства, продолжили там, устанавливает не новый порядок предоставления субсидий, а порядок формирования правил субсидирования. Нормы, ранее содержавшиеся в постановлениях правительства, теперь будут отражены в электронном бюджете. Иными словами, пояснили там, начиная с 2025 года все программы субсидирования будут "оцифрованы". Сутевые изменения в программы, прежде всего в программу поддержки региональных перевозок, также внесены. "Важно отметить, что запрос на изменения исходит от отрасли – программы субсидирования авиаперевозок функционируют более 10 лет, за этот период накопился ряд предложений и необходимых настроек. Данная работа проведена на площадке Минтранса при участии авиакомпаний, аэропортов, регионов и органов исполнительной власти", - сказали в Минтрансе РФ. Все решения, отметили там, в установленном порядке проходят согласование с Минфином и Минэкономразвития России и далее утверждаются правительством РФ. "Российским авиакомпаниям даны указания по открытию продаж на субсидируемые направления с целью обеспечения пассажиров доступными билетами", - заключили в Минтрансе.

https://ria.ru/20240409/kompensatsiya-1938732968.html

https://ria.ru/20241003/rosaviatsiya-1976210608.html

https://ria.ru/20241025/sevmorput-1980083330.html

россия

москва

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, москва, дальний восток, министерство финансов рф (минфин россии), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)