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В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 14.11.2024
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14:31 14.11.2024 (обновлено: 14:34 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/poezd-1983743698.html
В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов
В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 14.11.2024
В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов
Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов шести грузовых вагонов в Ленинградской области, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет, РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:31
2024-11-14T14:34
происшествия
ленинградская область
россия
северо-западная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов шести грузовых вагонов в Ленинградской области, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход 6 вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, проводятся восстановительные работы. "Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает ведомство. Также проверку проводит Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
https://ria.ru/20241114/krym-1983716382.html
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происшествия, ленинградская область, россия, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Ленинградская область, Россия, Северо-Западная транспортная прокуратура, Следственный комитет России (СК РФ)
В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов

В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов, никто не пострадал

© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/TelegramМесто схода с рельсов грузовых вагонов в Ленинградской области. 14 ноября 2024
Место схода с рельсов грузовых вагонов в Ленинградской области. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : Северо-Западная транспортная прокуратура/Telegram
Место схода с рельсов грузовых вагонов в Ленинградской области. 14 ноября 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов шести грузовых вагонов в Ленинградской области, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход 6 вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, проводятся восстановительные работы.
"Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает ведомство.
Также проверку проводит Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
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ПроисшествияЛенинградская областьРоссияСеверо-Западная транспортная прокуратураСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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