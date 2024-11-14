https://ria.ru/20241114/poezd-1983743698.html

В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов

В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов - РИА Новости, 14.11.2024

В Ленинградской области грузовой поезд сошел с рельсов

Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов шести грузовых вагонов в Ленинградской области, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет, РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:31

2024-11-14T14:31

2024-11-14T14:34

происшествия

ленинградская область

россия

северо-западная транспортная прокуратура

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя - РИА Новости. Прокуратура проводит проверку после схода с рельсов шести грузовых вагонов в Ленинградской области, пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, 14 ноября на железнодорожных путях станции Гатчина-Товарная-Балтийская произошел сход 6 вагонов грузового поезда. Пострадавших и задержки в движении пассажирских поездов нет", - говорится в сообщении. По данным ведомства, проводятся восстановительные работы. "Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта", - сообщает ведомство. Также проверку проводит Ленинградский следственный отдел на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

https://ria.ru/20241114/krym-1983716382.html

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Варвара Скокшина

происшествия, ленинградская область, россия, северо-западная транспортная прокуратура, следственный комитет россии (ск рф)