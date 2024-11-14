https://ria.ru/20241114/podolsk-1983816072.html
Три котельные капитально отремонтированы в Подольске
Три котельные капитально отремонтированы в Подольске - РИА Новости, 14.11.2024
Три котельные капитально отремонтированы в Подольске
Три котельные, начиная с весны, в ходе ремонтных работ были модернизированы в Подольске, до наступления зимы обновят свыше 14 километров теплосетей, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T18:27
2024-11-14T18:27
2024-11-14T18:27
новости подмосковья
подольск
жкх
климовск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902505558_0:317:3066:2041_1920x0_80_0_0_dc0a3d65606e3983f28380fba982d70b.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Три котельные, начиная с весны, в ходе ремонтных работ были модернизированы в Подольске, до наступления зимы обновят свыше 14 километров теплосетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Начиная с весны, здесь проходит масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения: капитально отремонтированы три котельные, обновлены ещё 40 источников теплоснабжения и ЦТП (центральный тепловой пункт). Кроме того, перекладывают семь участков теплотрассы общей протяжённостью 14,5 километра", - отмечается в сообщении. В пресс-службе напомнили, что котельная в микрорайоне Климовск обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тысяч человек, а также 19 социальных объектов, включая школы, детские сады, больницу. Ранее она принадлежала частным владельцам, но после аварии была передана в собственность муниципалитету по решению президента. Это позволило модернизировать объект по государственной программе. Сейчас здесь в рабочем состоянии находятся четыре котла: два больших и два малых.
https://ria.ru/20241114/zaraysk-1983808420.html
подольск
климовск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/0d/1902505558_102:0:2833:2048_1920x0_80_0_0_d7fef074e3e09508f754bc506fb243a8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подольск, жкх, климовск
Новости Подмосковья, Подольск, ЖКХ, Климовск
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Три котельные, начиная с весны, в ходе ремонтных работ были модернизированы в Подольске, до наступления зимы обновят свыше 14 километров теплосетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
"Начиная с весны, здесь проходит масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения: капитально отремонтированы три котельные, обновлены ещё 40 источников теплоснабжения и ЦТП (центральный тепловой пункт). Кроме того, перекладывают семь участков теплотрассы общей протяжённостью 14,5 километра", - отмечается в сообщении.
В пресс-службе напомнили, что котельная в микрорайоне Климовск
обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тысяч человек, а также 19 социальных объектов, включая школы, детские сады, больницу. Ранее она принадлежала частным владельцам, но после аварии была передана в собственность муниципалитету по решению президента. Это позволило модернизировать объект по государственной программе. Сейчас здесь в рабочем состоянии находятся четыре котла: два больших и два малых.