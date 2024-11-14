https://ria.ru/20241114/podolsk-1983816072.html

Три котельные капитально отремонтированы в Подольске

Три котельные капитально отремонтированы в Подольске - РИА Новости, 14.11.2024

Три котельные капитально отремонтированы в Подольске

Три котельные, начиная с весны, в ходе ремонтных работ были модернизированы в Подольске, до наступления зимы обновят свыше 14 километров теплосетей, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:27

2024-11-14T18:27

2024-11-14T18:27

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Три котельные, начиная с весны, в ходе ремонтных работ были модернизированы в Подольске, до наступления зимы обновят свыше 14 километров теплосетей, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона. "Начиная с весны, здесь проходит масштабная работа по модернизации системы теплоснабжения: капитально отремонтированы три котельные, обновлены ещё 40 источников теплоснабжения и ЦТП (центральный тепловой пункт). Кроме того, перекладывают семь участков теплотрассы общей протяжённостью 14,5 километра", - отмечается в сообщении. В пресс-службе напомнили, что котельная в микрорайоне Климовск обеспечивает теплом 177 домов, где проживают около 27 тысяч человек, а также 19 социальных объектов, включая школы, детские сады, больницу. Ранее она принадлежала частным владельцам, но после аварии была передана в собственность муниципалитету по решению президента. Это позволило модернизировать объект по государственной программе. Сейчас здесь в рабочем состоянии находятся четыре котла: два больших и два малых.

https://ria.ru/20241114/zaraysk-1983808420.html

подольск

климовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

подольск, жкх, климовск