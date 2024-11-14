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Еще 30 тысяч камер подключили к ИИ-проекту за контролем улиц в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2024
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Новости Подмосковья
 
16:48 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983779796.html
Еще 30 тысяч камер подключили к ИИ-проекту за контролем улиц в Подмосковье
Еще 30 тысяч камер подключили к ИИ-проекту за контролем улиц в Подмосковье - РИА Новости, 14.11.2024
Еще 30 тысяч камер подключили к ИИ-проекту за контролем улиц в Подмосковье
Еще 30 тысяч камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту "Чистая территория" в Подмосковье, теперь их общее число превышает 51 тысячу, сообщает... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:48
2024-11-14T16:48
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еще 30 тысяч камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту "Чистая территория" в Подмосковье, теперь их общее число превышает 51 тысячу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. "В настоящее время в Подмосковье более 35% от общего числа камер системы "Безопасный регион" оснащены искусственным интеллектом, способным выявлять нарушения чистоты и порядка в общественных местах", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба. Она отметила, что увеличение количества камер в этом проекте значительно расширяет возможности мониторинга и контроля, повышает скорость реагирования на возникающие проблемы. Под нейроконтролем в регионе находятся уже свыше 5,4 тысячи дворовых территорий. В пятерку лидеров по количеству видеокамер, подключенных к ИИ-проекту "Чистая территория", вошли городские округа: Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи. "Благодаря нейросети на улицах Подмосковья было устранено свыше 67 тысяч нарушений чистоты и порядка", – отметила Куртяник. Чаще всего нейросеть выявляла мусор на контейнерной площадке (более 21 тысяч нарушений), смет на проезде (более 12 тысяч нарушений), невывезенный снег (более девяти тысяч нарушений).
https://ria.ru/20241114/podmoskove-1983765229.html
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Одинцово, Балашиха

Еще 30 тысяч камер подключили к ИИ-проекту за контролем улиц в Подмосковье

© iStock.com / sommersbyУличная камера видеонаблюдения
Уличная камера видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© iStock.com / sommersby
Уличная камера видеонаблюдения
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Еще 30 тысяч камер системы "Безопасный регион" подключили к ИИ-проекту "Чистая территория" в Подмосковье, теперь их общее число превышает 51 тысячу, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
"В настоящее время в Подмосковье более 35% от общего числа камер системы "Безопасный регион" оснащены искусственным интеллектом, способным выявлять нарушения чистоты и порядка в общественных местах", – прокомментировала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник, ее слова приводит пресс-служба.
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Она отметила, что увеличение количества камер в этом проекте значительно расширяет возможности мониторинга и контроля, повышает скорость реагирования на возникающие проблемы. Под нейроконтролем в регионе находятся уже свыше 5,4 тысячи дворовых территорий.
В пятерку лидеров по количеству видеокамер, подключенных к ИИ-проекту "Чистая территория", вошли городские округа: Одинцово, Балашиха, Люберцы, Красногорск и Мытищи.
"Благодаря нейросети на улицах Подмосковья было устранено свыше 67 тысяч нарушений чистоты и порядка", – отметила Куртяник.
Чаще всего нейросеть выявляла мусор на контейнерной площадке (более 21 тысяч нарушений), смет на проезде (более 12 тысяч нарушений), невывезенный снег (более девяти тысяч нарушений).
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