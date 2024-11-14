https://ria.ru/20241114/pobeda-1983640341.html

Россия опередила Литву на выборах в один из ключевых комитетов ООН

Россия опередила Литву на выборах в один из ключевых комитетов ООН - РИА Новости, 14.11.2024

Россия опередила Литву на выборах в один из ключевых комитетов ООН

Москва одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН — по программе и координации и была избрана в него на 2025-2027 годы, сообщили в... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T02:03

2024-11-14T02:03

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ООН, 14 ноя — РИА Новости. Москва одержала победу над Литвой за место в одном из ключевых комитетов ООН — по программе и координации и была избрана в него на 2025-2027 годы, сообщили в российской миссии при всемирной организации. "Тринадцатого ноября в Нью-Йорке на 38-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН состоялись выборы в комитет по программе и координации (КПК) и утверждение кандидатур во вспомогательные органы Генассамблеи в области административно-бюджетных вопросов. По итогам голосования в Генассамблее Российская Федерация одержала убедительную победу над Литвой со счетом 104 на 83 и была избрана в КПК на 2025-2027 годы", — сообщили в постпредстве.Комитет по программе и координации — ключевой вспомогательный орган Генассамблеи и ЭКОСОС (экономический и социальный совет), основная роль которого заключается в определении соответствия мандатам директивных органов предложений генсекретаря по регулярному бюджету и по программной деятельности ООН.Кроме того, членом комиссии по международной гражданской службе на 2025-2028 годы утвердили директора департамента кадров МИД Андрея Иванова, а членом пенсионного комитета персонала ООН на тот же срок полномочий — зампостпреда России при всемирной организации Дмитрия Чумакова."Российская делегация в ООН подтвердила свою авторитетную роль в рассмотрении административных, бюджетных и кадровых вопросов всемирной организации", — добавили в миссии.В 2023 году Россия также "обыгрывала" на голосовании другое прибалтийское государство — Эстонию — на выборах в комитет по взносам.

https://ria.ru/20241111/oon-1983186482.html

https://ria.ru/20241023/putin-1979689518.html

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россия, литва, нью-йорк (город), андрей иванов, оон, генеральная ассамблея оон, в мире