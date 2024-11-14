https://ria.ru/20241114/peterburg-1983743869.html
В Петербурге известного балетмейстера обманули на 15 миллионов рублей
В Петербурге известного балетмейстера обманули на 15 миллионов рублей - РИА Новости, 14.11.2024
В Петербурге известного балетмейстера обманули на 15 миллионов рублей
Мошенники под видом сотрудников банка лишили 87-летнего жителя Санкт-Петербурга более 15 миллионов рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:32
2024-11-14T14:32
2024-11-14T14:32
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 ноя – РИА Новости. Мошенники под видом сотрудников банка лишили 87-летнего жителя Санкт-Петербурга более 15 миллионов рублей, их ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, накануне в полицию Василеостровского района обратился 87-летний житель дома на Кадетской линии Васильевского острова, который сообщил, что стал жертвой телефонных мошенников. "Представляясь сотрудниками банка, неизвестные убедили пожилого мужчину снять со всех счетов деньги и "для обеспечения их безопасности" передать всю наличность неизвестному курьеру, якобы направленному от банка, для внесения на "безопасный счет". Таким образом, в период с августа по октябрь, находясь в различных местах, пожилой человек передал мошенникам в общей сложности 15 297 154 рублей", – говорится в сообщении. ГУМВД не приводит персональные данные потерпевшего, но по информации источника РИА Новости в оперативных службах, жертвой обмана стал народный артист СССР, лауреат Государственной премии РФ и Государственной премии РСФСР имени Глинки, артист балета, хореограф и педагог Олег Виноградов. Официальным подтверждением этих сведений РИА Новости пока не располагает. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), полиция ищет подозреваемых.
https://ria.ru/20241106/mvd-1982262164.html
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происшествия, россия, санкт-петербург, васильевский остров
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Васильевский остров
В Петербурге известного балетмейстера обманули на 15 миллионов рублей
В Петербурге аферисты обманули балетмейстера Виноградова на 15 миллионов рублей