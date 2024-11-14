https://ria.ru/20241114/peskov-1983739276.html

Песков прокомментировал возможное возвращение автоконцернов в Россию

Песков прокомментировал возможное возвращение автоконцернов в Россию - РИА Новости, 14.11.2024

Песков прокомментировал возможное возвращение автоконцернов в Россию

Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном возвращении... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:10

2024-11-14T14:10

2024-11-14T15:09

экономика

авто

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москва

япония

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Россияне должны получать более качественный товар за меньшие деньги, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о возможном возвращении автоконцернов из недружественных стран в РФ. "Ну пока мы не слышали никаких официальных заявлений относительно европейских автопроизводителей, их просто не было, поэтому преждевременно так говорить. Речь идет о насыщении нашего рынка, о конкуренции, потому что конкуренция ведет к снижению цен. Главное - это интересы наших автолюбителей, наших производителей, наших потребителей, чтобы они могли получать более качественный товар за меньшие деньги. Поэтому, конечно, государство обязано для этого делать все возможное, одновременно не забывая о своих собственных производителях. Здесь тонкий баланс, но он всегда необходим", - сказал Песков журналистам на вопрос, готова ли Москва снова открыть для компаний недружественных стран свой рынок на фоне заявлений ряда японских и немецких автопроизводителей о желании вернуться в Россию. Также у него спросили, вызывает ли удивление в Кремле такое решение крупнейших автомобильных брендов, и сложно ли им будет снова завоевать рынок РФ на фоне широчайшего ассортимента китайских автомобилей. Песков отметил, что все страны достаточно прагматичны в своих решениях, многие из них, вводя какие-то ограничения, при необходимости в собственных интересах выпускают лицензии на исключения из перечня этих ограничений. "Это очень легко делается, и здесь все абсолютно цинично и прагматично делают так, как выгодно им. И нам, безусловно, надо следовать этой практике", - уточнил он. Ранее сообщалось, что Япония готова снова экспортировать некоторые марки своих автомобилей в Россию. Также была информация, что в РФ также хотят вернуться в 2025 году немецкие BMW, Mercedes и Audi.

https://ria.ru/20240910/avtokontserny-1971727926.html

https://ria.ru/20241102/rossija-1981490108.html

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экономика, авто, россия, москва, япония, дмитрий песков