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Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:06 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/peskov-1983737747.html
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков
Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:06
2024-11-14T14:06
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности. Журналисты спросили Пескова, учитываются ли при этом боевые награды. "Нет, боевая награда здесь никак не влияет на указанную сумму денег", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html
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россия, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков

Песков: боевые награды участников СВО не повлияют на размер выплат при ранении

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности. Журналисты спросили Пескова, учитываются ли при этом боевые награды.
"Нет, боевая награда здесь никак не влияет на указанную сумму денег", - пояснил Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Путин подписал указ о выплатах за ранения, приведшие к инвалидности
Вчера, 11:45
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДмитрий ПесковОбщество
 
 
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