https://ria.ru/20241114/peskov-1983737747.html

Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков

Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024

Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков

Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:06

2024-11-14T14:06

2024-11-14T14:06

специальная военная операция на украине

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности. Журналисты спросили Пескова, учитываются ли при этом боевые награды. "Нет, боевая награда здесь никак не влияет на указанную сумму денег", - пояснил Песков.

https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html

россия

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Дарья Буймова

россия, дмитрий песков, общество