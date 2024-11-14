https://ria.ru/20241114/peskov-1983737747.html
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков
Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T14:06
2024-11-14T14:06
2024-11-14T14:06
специальная военная операция на украине
россия
дмитрий песков
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности. Журналисты спросили Пескова, учитываются ли при этом боевые награды. "Нет, боевая награда здесь никак не влияет на указанную сумму денег", - пояснил Песков.
https://ria.ru/20241114/svo-1983697745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, дмитрий песков, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Дмитрий Песков, Общество
Награды не повлияют на выплаты участникам СВО при ранении, заявил Песков
Песков: боевые награды участников СВО не повлияют на размер выплат при ранении
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Боевые награды участников спецоперации никак не влияют на размер выплат при получении ранения, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В разговоре с журналистами Песков пояснил положения подписанного президентом указа об увеличении единовременной выплаты участникам спецоперации, получившим ранение или травму, которые привели к инвалидности. Журналисты спросили Пескова, учитываются ли при этом боевые награды.
"Нет, боевая награда здесь никак не влияет на указанную сумму денег", - пояснил Песков.