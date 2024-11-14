https://ria.ru/20241114/peskov-1983736097.html
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся - РИА Новости, 14.11.2024
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся
Встречи президента России Владимира Путина с главами других фракций Госдумы планируются на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:57
2024-11-14T13:57
2024-11-14T13:57
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с главами других фракций Госдумы планируются на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, а во вторник состоялась встреча президента с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Владимиром Васильевым. "Они продолжатся на следующей (неделе), планируем так, что на следующей. Будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Путин планирует встречи с другими главами фракций.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Единая Россия
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся
Песков: Путин продолжит встречи с главами фракций Госдумы на следующей неделе