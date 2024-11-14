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Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся - РИА Новости, 14.11.2024
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13:57 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/peskov-1983736097.html
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся - РИА Новости, 14.11.2024
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся
Встречи президента России Владимира Путина с главами других фракций Госдумы планируются на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T13:57
2024-11-14T13:57
политика
россия
владимир путин
дмитрий песков
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
лдпр
единая россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с главами других фракций Госдумы планируются на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, а во вторник состоялась встреча президента с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Владимиром Васильевым. "Они продолжатся на следующей (неделе), планируем так, что на следующей. Будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Путин планирует встречи с другими главами фракций.
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политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, единая россия
Политика, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Единая Россия
Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся

Песков: Путин продолжит встречи с главами фракций Госдумы на следующей неделе

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с главами других фракций Госдумы планируются на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, а во вторник состоялась встреча президента с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Владимиром Васильевым.
"Они продолжатся на следующей (неделе), планируем так, что на следующей. Будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Путин планирует встречи с другими главами фракций.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
Путин на следующей неделе встретится с руководителями фракций в Госдуме
10 ноября, 15:26
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФЛДПРЕдиная Россия
 
 
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