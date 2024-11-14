https://ria.ru/20241114/peskov-1983736097.html

Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся

Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся - РИА Новости, 14.11.2024

Песков рассказал, что встречи Путина с главами фракций Госдумы продолжатся

Встречи президента России Владимира Путина с главами других фракций Госдумы планируются на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:57

2024-11-14T13:57

2024-11-14T13:57

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Встречи президента России Владимира Путина с главами других фракций Госдумы планируются на следующей неделе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в четверг встретится в Кремле с лидером ЛДПР Леонидом Слуцким, а во вторник состоялась встреча президента с руководителем фракции партии "Единая Россия" в Государственной думе Владимиром Васильевым. "Они продолжатся на следующей (неделе), планируем так, что на следующей. Будем вас информировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, когда Путин планирует встречи с другими главами фракций.

https://ria.ru/20241110/putin-1982933170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, единая россия