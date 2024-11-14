https://ria.ru/20241114/peskov-1983730720.html

Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил Песков

Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил Песков - РИА Новости, 14.11.2024

Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил Песков

Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы, связанные с решениями по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T13:35

2024-11-14T13:35

2024-11-14T14:17

политика

россия

сша

украина

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1a/1962117643_0:246:3071:1973_1920x0_80_0_0_dc06bde45a94f916f077fd21b5eb7771.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы, связанные с решениями по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о том, есть ли в планах у Кремля ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, как ожидается, скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. По мнению источника, этот спецпосланник будет назначен скоро. Как ожидается, работа спецпосланника не будет оплачиваться, отмечает телеканал.

https://ria.ru/20241108/putin-1982642118.html

россия

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп