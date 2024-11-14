Путин лично курирует вопросы по украинскому направлению, заявил Песков
Песков: вопросы по украинскому направлению курирует Путин, спецпосланника нет
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин лично курирует вопросы, связанные с решениями по украинскому конфликту, в Кремле не планируют вводить отдельную должность для этого, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Направление это курирует Путин лично. Идет специальная военная операция, он является верховным главнокомандующим. Каких-то специальных посланников у нас нет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос о том, есть ли в планах у Кремля ввести должность специального посланника для переговоров по украинскому конфликту.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, как ожидается, скоро назначит спецпосланника по Украине для проведения переговоров по завершению конфликта. По мнению источника, этот спецпосланник будет назначен скоро. Как ожидается, работа спецпосланника не будет оплачиваться, отмечает телеканал.
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8 ноября, 13:18