Оверчук встретился с председателем совета министров Перу
Оверчук обсудил с председателем совета министров Перу развитие торговли
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и председатель Совета министров Республики Перу Густаво Лино Адриансен Олайя во время встречи в Лиме. 14 ноября 2024
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и председатель Совета министров Республики Перу Густаво Лино Адриансен Олайя во время встречи в Лиме. 14 ноября 2024
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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе визита на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел встречу с председателем совета министров Перу Густаво Андреансеном Олайей, стороны обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономических связей России и Перу, передает корреспондент РИА Новости.
"В России заинтересованы развивать и укреплять традиционно дружественные связи с Перу. В первую очередь хотел бы поблагодарить Перу за блестящее председательство в АТЭС, за хорошую организацию саммита и за те возможности, которые были предоставлены российским представителям. Ценим твердую линию перуанского руководства по деполитизации дискуссии на площадке АТЭС", - сказал Оверчук в ходе встречи.
Позднее вице-премьер РФ сообщил журналистам, что на переговорах были рассмотрены вопросы повестки саммита АТЭС, развития зон свободной торговли в регионе АТЭС, подчеркнута взаимная заинтересованность развивать торговлю. По его словам, Россия будет содействовать установлению более прочных контактов между Перу и Евразийской экономической комиссией.
Кроме того, стороны рассмотрели вопросы низкоуглеродной экономики, нехватки электроэнергии в отдельных районах Перу, добавил Оверчук.
В Перу проходит неделя лидеров АТЭС, саммит с участием глав экономик объединения состоится 15-16 ноября. Российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.