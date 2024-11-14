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Оверчук встретился с председателем совета министров Перу

Оверчук встретился с председателем совета министров Перу - РИА Новости, 14.11.2024

Оверчук встретился с председателем совета министров Перу

Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе визита на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T20:55

2024-11-14T20:55

2024-11-14T21:00

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ЛИМА, 14 ноя - РИА Новости. Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук в ходе визита на саммит форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) провел встречу с председателем совета министров Перу Густаво Андреансеном Олайей, стороны обсудили состояние и перспективы развития торгово-экономических связей России и Перу, передает корреспондент РИА Новости. "В России заинтересованы развивать и укреплять традиционно дружественные связи с Перу. В первую очередь хотел бы поблагодарить Перу за блестящее председательство в АТЭС, за хорошую организацию саммита и за те возможности, которые были предоставлены российским представителям. Ценим твердую линию перуанского руководства по деполитизации дискуссии на площадке АТЭС", - сказал Оверчук в ходе встречи. Позднее вице-премьер РФ сообщил журналистам, что на переговорах были рассмотрены вопросы повестки саммита АТЭС, развития зон свободной торговли в регионе АТЭС, подчеркнута взаимная заинтересованность развивать торговлю. По его словам, Россия будет содействовать установлению более прочных контактов между Перу и Евразийской экономической комиссией. Кроме того, стороны рассмотрели вопросы низкоуглеродной экономики, нехватки электроэнергии в отдельных районах Перу, добавил Оверчук. В Перу проходит неделя лидеров АТЭС, саммит с участием глав экономик объединения состоится 15-16 ноября. Российскую делегацию на форуме возглавляет вице-премьер Алексей Оверчук.

https://ria.ru/20241113/posol-1983542466.html

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перу, россия, алексей оверчук, евразийская экономическая комиссия, саммит атэс в лиме, атэс, лима (город), в мире