https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853745.html
В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни
В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни - РИА Новости, 14.11.2024
В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни
Министерство обороны США утверждает, что не нашло никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, говорится в рассекреченном... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:57
2024-11-14T22:57
2024-11-14T22:57
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США утверждает, что не нашло никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, говорится в рассекреченном отчете Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) Пентагона за 2024 год. "Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений изучило 118 случае в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы… AARO не обнаружило никаких свидетельств внеземных существ, активности или технологий", - указано в документе. Отмечается, что, помимо указанного числа изученных аномальных явлений, были проанализированы дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. Утверждается, однако, что и они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни. Кроме того, в Пентагоне уточнили, что ни в одном случае наблюдатели аномальных явлений не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.
https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853144.html
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министерство обороны сша, сша, в мире
Министерство обороны США, США, В мире
В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни
Пентагон не нашел свидетельств внеземной активности, живых существ и технологий
ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США утверждает, что не нашло никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, говорится в рассекреченном отчете Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) Пентагона за 2024 год.
"Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений изучило 118 случае в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы… AARO не обнаружило никаких свидетельств внеземных существ, активности или технологий", - указано в документе.
Отмечается, что, помимо указанного числа изученных аномальных явлений, были проанализированы дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. Утверждается, однако, что и они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни.
Кроме того, в Пентагоне уточнили, что ни в одном случае наблюдатели аномальных явлений не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.