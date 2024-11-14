https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853745.html

В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни

В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни - РИА Новости, 14.11.2024

В Пентагоне заявили, что не нашли свидетельств внеземной жизни

Министерство обороны США утверждает, что не нашло никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, говорится в рассекреченном... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:57

2024-11-14T22:57

2024-11-14T22:57

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. Министерство обороны США утверждает, что не нашло никаких свидетельств наличия внеземной активности, живых существ или технологий, говорится в рассекреченном отчете Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений (All-domain Anomaly Resolution Office, AARO) Пентагона за 2024 год. "Управления по изучению всеобъемлющих аномальных явлений изучило 118 случае в рамках отчетного периода, все из которых оказались такими обычными объектами, как различные виды воздушных шаров, птицы и беспилотные системы… AARO не обнаружило никаких свидетельств внеземных существ, активности или технологий", - указано в документе. Отмечается, что, помимо указанного числа изученных аномальных явлений, были проанализированы дополнительно 174 случая, расследование которых еще предстоит официально закрыть. Утверждается, однако, что и они не свидетельствуют о существовании внеземной жизни. Кроме того, в Пентагоне уточнили, что ни в одном случае наблюдатели аномальных явлений не испытали каких-либо неблагоприятных последствий для своего здоровья.

https://ria.ru/20241114/pentagon-1983853144.html

https://ria.ru/20241014/inoplanetyane-1977871464.html

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