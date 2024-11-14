https://ria.ru/20241114/pentagon-1983659294.html

"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии

"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии - РИА Новости, 14.11.2024

"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии

Команда победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа готовит списки подлежащих увольнению офицеров Пентагона, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T09:09

2024-11-14T09:09

2024-11-14T13:52

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марк милли

дональд трамп

министерство обороны сша

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Команда победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа готовит списки подлежащих увольнению офицеров Пентагона, сообщает агентство Reuters."Руководство Объединенного комитета начальников штабов и всех заместителей начальников штабов уволят, и сделают это немедленно", — рассказал журналистам один из источников.Согласно их информации, одним из первых уволенных будет председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, а также офицеры, назначенные бывшим главой КНШ ВС США Марком Милли."Есть очень подробный список всех, кто был связан с генералом Милли. И всех их уволят", — указал второй источник.Накануне издание Politico сообщило, что решение победившего на выборах президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Штатах, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.

https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html

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