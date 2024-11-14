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"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии - РИА Новости, 14.11.2024
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09:09 14.11.2024 (обновлено: 13:52 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/pentagon-1983659294.html
"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии
"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии - РИА Новости, 14.11.2024
"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии
Команда победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа готовит списки подлежащих увольнению офицеров Пентагона, сообщает агентство Reuters. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T09:09
2024-11-14T13:52
в мире
сша
украина
вашингтон (штат)
марк милли
дональд трамп
министерство обороны сша
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Команда победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа готовит списки подлежащих увольнению офицеров Пентагона, сообщает агентство Reuters.&quot;Руководство Объединенного комитета начальников штабов и всех заместителей начальников штабов уволят, и сделают это немедленно&quot;, — рассказал журналистам один из источников.Согласно их информации, одним из первых уволенных будет председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, а также офицеры, назначенные бывшим главой КНШ ВС США Марком Милли."Есть очень подробный список всех, кто был связан с генералом Милли. И всех их уволят", — указал второй источник.Накануне издание Politico сообщило, что решение победившего на выборах президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне.Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Штатах, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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в мире, сша, украина, вашингтон (штат), марк милли, дональд трамп, министерство обороны сша, объединенный комитет начальников штабов (сша), politico, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Украина, Вашингтон (штат), Марк Милли, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Объединенный комитет начальников штабов (США), Politico, Выборы президента США — 2024
"Сделать немедленно". Трамп принял жесткое решение об армии

Reuters: команда Трампа готовится к чистке в Пентагоне

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Команда победившего на выборах в президенты США Дональда Трампа готовит списки подлежащих увольнению офицеров Пентагона, сообщает агентство Reuters.
«

"Руководство Объединенного комитета начальников штабов и всех заместителей начальников штабов уволят, и сделают это немедленно", — рассказал журналистам один из источников.

Согласно их информации, одним из первых уволенных будет председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Чарльз Браун, а также офицеры, назначенные бывшим главой КНШ ВС США Марком Милли.
«
"Есть очень подробный список всех, кто был связан с генералом Милли. И всех их уволят", — указал второй источник.
Накануне издание Politico сообщило, что решение победившего на выборах президента США Дональда Трампа выдвинуть на пост министра обороны телеведущего Пита Хегсета вызвало шок в Вашингтоне.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Штатах, которому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
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