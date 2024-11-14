https://ria.ru/20241114/patrushev-1983711996.html

Грузопоток на Каспии сильно вырастет, заявил Патрушев

Грузопоток на Каспии сильно вырастет, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.11.2024

Грузопоток на Каспии сильно вырастет, заявил Патрушев

Грузопоток на Каспийском море значительно вырастет с учетом развития международного транспортного коридора Север-Юг, и это требует развития флота и... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:45

2024-11-14T12:45

2024-11-14T12:47

экономика

россия

астраханская область

каспийское море

николай патрушев

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АСТРАХАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Грузопоток на Каспийском море значительно вырастет с учетом развития международного транспортного коридора Север-Юг, и это требует развития флота и инфраструктуры, в том числе необходимой глубины фарватеров, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительного комплекса Астраханской области. По словам помощника главы государства, в развитии прикаспийского региона ключевая роль "отводится развитию международного транспортного коридора Север-Юг", а потому "с учетом прогнозируемого роста грузопотока по данному морскому маршруту необходимо развивать флот и портовую инфраструктуру, принять меры по безопасности судоходства, в том числе добиться глубины фарватеров, обеспечивающей заданные параметры прохода судов". Все это требует выхода на новый уровень судостроения в Астраханской области, а для этого важно развивать научно-технический потенциал, модернизировать мощности, привлекать специалистов, внедрять инновационные цифровые технологии, отметил Патрушев. Глава Морской коллегии рассказал о проведенной серии совещаний на местах, которые призваны помочь выработке подходов к комплексному развитию судостроения в РФ. Во время таких поездок по регионам, где расположены предприятия, "с участием представителей образовательных организаций были рассмотрены вопросы подготовки кадров и приняты решения, направленные на удовлетворение потребности отрасли", поделился Патрушев. Способствовать этому должна переработка программ подготовки инженеров в вузах.

https://ria.ru/20241109/uchenye-1982786627.html

https://ria.ru/20241003/rossija-1976252353.html

россия

астраханская область

каспийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, астраханская область, каспийское море, николай патрушев