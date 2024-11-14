https://ria.ru/20241114/patrushev-1983711996.html
Грузопоток на Каспии сильно вырастет, заявил Патрушев
Грузопоток на Каспии сильно вырастет, заявил Патрушев - РИА Новости, 14.11.2024
Грузопоток на Каспии сильно вырастет, заявил Патрушев
Грузопоток на Каспийском море значительно вырастет с учетом развития международного транспортного коридора Север-Юг, и это требует развития флота и... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T12:45
2024-11-14T12:45
2024-11-14T12:47
экономика
россия
астраханская область
каспийское море
николай патрушев
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АСТРАХАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Грузопоток на Каспийском море значительно вырастет с учетом развития международного транспортного коридора Север-Юг, и это требует развития флота и инфраструктуры, в том числе необходимой глубины фарватеров, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительного комплекса Астраханской области. По словам помощника главы государства, в развитии прикаспийского региона ключевая роль "отводится развитию международного транспортного коридора Север-Юг", а потому "с учетом прогнозируемого роста грузопотока по данному морскому маршруту необходимо развивать флот и портовую инфраструктуру, принять меры по безопасности судоходства, в том числе добиться глубины фарватеров, обеспечивающей заданные параметры прохода судов". Все это требует выхода на новый уровень судостроения в Астраханской области, а для этого важно развивать научно-технический потенциал, модернизировать мощности, привлекать специалистов, внедрять инновационные цифровые технологии, отметил Патрушев. Глава Морской коллегии рассказал о проведенной серии совещаний на местах, которые призваны помочь выработке подходов к комплексному развитию судостроения в РФ. Во время таких поездок по регионам, где расположены предприятия, "с участием представителей образовательных организаций были рассмотрены вопросы подготовки кадров и приняты решения, направленные на удовлетворение потребности отрасли", поделился Патрушев. Способствовать этому должна переработка программ подготовки инженеров в вузах.
https://ria.ru/20241109/uchenye-1982786627.html
https://ria.ru/20241003/rossija-1976252353.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, астраханская область, каспийское море, николай патрушев
Экономика, Россия, Астраханская область, Каспийское море, Николай Патрушев
Грузопоток на Каспии сильно вырастет, заявил Патрушев
Патрушев: грузопоток на Каспии сильно вырастет, необходимо развитие флота
АСТРАХАНЬ, 14 ноя – РИА Новости. Грузопоток на Каспийском море значительно вырастет с учетом развития международного транспортного коридора Север-Юг, и это требует развития флота и инфраструктуры, в том числе необходимой глубины фарватеров, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительного комплекса Астраханской области.
По словам помощника главы государства, в развитии прикаспийского региона ключевая роль "отводится развитию международного транспортного коридора Север-Юг", а потому "с учетом прогнозируемого роста грузопотока по данному морскому маршруту необходимо развивать флот и портовую инфраструктуру, принять меры по безопасности судоходства, в том числе добиться глубины фарватеров, обеспечивающей заданные параметры прохода судов".
Все это требует выхода на новый уровень судостроения в Астраханской области, а для этого важно развивать научно-технический потенциал, модернизировать мощности, привлекать специалистов, внедрять инновационные цифровые технологии, отметил Патрушев.
Глава Морской коллегии рассказал о проведенной серии совещаний на местах, которые призваны помочь выработке подходов к комплексному развитию судостроения в РФ. Во время таких поездок по регионам, где расположены предприятия, "с участием представителей образовательных организаций были рассмотрены вопросы подготовки кадров и приняты решения, направленные на удовлетворение потребности отрасли", поделился Патрушев. Способствовать этому должна переработка программ подготовки инженеров в вузах.