https://ria.ru/20241114/patrushev-1983708950.html

Патрушев объяснил военное присутствие России на Каспии

Патрушев объяснил военное присутствие России на Каспии - РИА Новости, 14.11.2024

Патрушев объяснил военное присутствие России на Каспии

Военное присутствие РФ в Каспийском море позволяет сдерживать попытки некоторых прибрежных государств к открытию своих акваторий для ВМС стран НАТО, заявил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T12:30

2024-11-14T12:30

2024-11-14T12:33

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каспийское море

астраханская область

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АСТРАХАНЬ, 14 ноя - РИА Новости. Военное присутствие РФ в Каспийском море позволяет сдерживать попытки некоторых прибрежных государств к открытию своих акваторий для ВМС стран НАТО, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев на совещании по развитию судостроительного комплекса Астраханской области. Он указал, что именно военное присутствие РФ в Каспийском море позволяет "сдерживать попытки некоторых прибрежных государств к открытию своих акваторий для военно-морских сил третьих стран – преимущественно, США и членов Североатлантического альянса". "Каспийское море является уникальным водоемом, обладающим не только нефтяными, газовыми ресурсами, хорошим транзитным потенциалом, но и выгодным военно-стратегическим положением, позволяющим обеспечивать безопасность в Центральной Азии, на Кавказе и на Ближнем Востоке, - отметил Патрушев. - Расширение взаимодействия между Россией, странами Южного Кавказа, Центральной Азии и взятый курс прикаспийских государств на решение региональных проблем вызывают недовольство коллективного Запада". Помощник главы государства отметил, что США и ЕС предпринимают "попытки обострить отношения между этими государствами, снизить уровень их политических и торговых связей". "В этих условиях вопросы развития Каспия необходимо решать комплексно", - подчеркнул он. Совещание проходит по указанию президента РФ Владимира Путина. Среди его тем - развитие судостроительных и судоремонтных предприятий Астраханской области, где, в частности, строятся суда вспомогательного флота и сооружения для освоения шельфа.

https://ria.ru/20241111/patrushev-1983150961.html

https://ria.ru/20240725/patrushev-1962000022.html

россия

каспийское море

астраханская область

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россия, каспийское море, астраханская область, николай патрушев, владимир путин, нато, евросоюз, в мире