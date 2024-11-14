https://ria.ru/20241114/passazhiry-1983821149.html

Более 1,8 миллиона человек отправились с ж/д станций Смоленской области

Более 1,8 миллиона человек отправились с ж/д станций Смоленской области - РИА Новости, 14.11.2024

Более 1,8 миллиона человек отправились с ж/д станций Смоленской области

Более 1,8 миллиона пассажиров отправились в путь поездами дальнего следования и пригородного сообщения со станций Смоленской области за 10 месяцев этого года,... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T18:46

2024-11-14T18:46

2024-11-14T18:46

смоленская область

василий анохин

смоленская область

россия

московская железная дорога

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Более 1,8 миллиона пассажиров отправились в путь поездами дальнего следования и пригородного сообщения со станций Смоленской области за 10 месяцев этого года, сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем телеграм-канале. Дальнейшее развитие отрасли губернатор обсудил в четверг в рамках рабочей встрече с начальником Московской железной дороги Валерием Танаевым. Анохин отметил, что почти 2,3 миллиона тонн химических и минеральных удобрений, строительных материалов, металлических изделий и промышленного сырья погрузили для дальнейшей перевозки смоленские железнодорожники за тот же период. "Совместными усилиями за короткий срок нам удалось восстановить с первого августа пригородное сообщение с Беларусью. С момента запуска движения по маршрутам Смоленск-Орша и Смоленск-Витебск перевезено более семи тысяч пассажиров. Свыше шести тысяч пассажиров уже воспользовались дополнительной "Ласточкой" Москва-Минск, курсирующей с первого ноября. С начала месяца между столицами России и Беларуси начал ходить брендированный поезд, в котором можно узнать об истории и интересных местах нашей области", - написал Анохин. Он добавил, что впереди еще много проектов, которые будут реализованы вместе с Российскими железными дорогами. Инициативы закрепили в соглашении о сотрудничестве, которое подписали в четверг. Таким образом, были произведены договоренности о том. Что в 2025 году ремонтом железнодорожных переездов будут заниматься смоленские железнодорожники. Также продолжится совместная работа по ремонту вокзалов и благоустройству прилегающих к ним территорий, развитию пригородного сообщения, в том числе и с городами Беларуси.

https://ria.ru/20241114/selo-1983699389.html

https://ria.ru/20241113/anokhin-1983597130.html

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василий анохин, смоленская область, россия, московская железная дорога