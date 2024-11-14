https://ria.ru/20241114/pashinyan-1983748977.html

Пашинян назвал социальное мышление армян далеким от государственности

Пашинян назвал социальное мышление армян далеким от государственности - РИА Новости, 14.11.2024

Пашинян назвал социальное мышление армян далеким от государственности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал социальное мышление соотечественников далеким от государственнических идей - он утверждает, что за последние 600... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T14:52

2024-11-14T14:52

2024-11-14T15:23

в мире

армения

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 14 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал социальное мышление соотечественников далеким от государственнических идей - он утверждает, что за последние 600 лет основным способом восприятия государства для армян стали сопротивление и отчуждение. "Наше коллективное социальное мышление, социальная психология, подсознание, по сути, не государственное. Я постоянно ловлю себя на мысли, что то, что мы говорим, во что верим... несет в той или иной степени невидимую печать негосударственности. Это касается всех нас, начиная с меня", - заявил Пашинян во время обсуждения в парламенте проекта бюджета на 2025 год. По его словам, только государство является гарантией сохранения и развития национальной идентичности. "Социальная психология не создается... даже за 50-100 лет. Это процесс, тянущийся веками. А за последние 600 лет у нас был лишь 35-летний опыт независимого государства. Генетика нашей социальной психологии во многом сформировалась в тот период, когда у нас не было независимого государства - мы были колонией, подданными, общиной. Иными словами, мы не находились в органическом контакте с государством, в котором жили. Эти государства были для нас чужими", - считает Пашинян. По его мнению, даже если армяне в таком положении чувствовали себя хорошо, все равно они ощущали некую отчужденность и сопротивление. "И так минимум 600 лет. Оказалось, что сопротивление, отчуждение – это наш основной способ восприятия государства, наша главная реакция на государство. Поэтому наше первое восприятие государства – это принуждение, первой реакцией которого является внутреннее желание избавиться от него", - заявил Пашинян.Говоря о 600-летнем перерыве армянской государственности, он имел в виду падение Киликийской Армении - монархии, основанной в 1080 году на Ближнем Востоке "релокантами", которые бежали с исторической родины после византийского завоевания и сельджукского нашествия. Киликийская Армения пала в 1375 году, ее осколки просуществовали до 1424 года. Кроме того, выдвигая тезис о чужеродности государств, на территории которых армяне жили в последующие столетия, Пашинян обошел молчанием их широкое участие в политической, военной, экономической, научной и культурной жизни Российской империи и Советского Союза.

https://ria.ru/20241017/pashinyan-1978531599.html

https://ria.ru/20241031/pashinyan-1981126157.html

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в мире, армения, никол пашинян