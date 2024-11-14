https://ria.ru/20241114/pamyatnik-1983807826.html

В Москве отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами

В Москве отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами - РИА Новости, 14.11.2024

В Москве отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами

Памятник первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Кадырову расписали вандалы в московском районе Южное Бутово, коммунальщики уже его отмыли, РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T17:57

2024-11-14T17:57

2024-11-14T17:57

россия

ахмат кадыров (политик)

происшествия

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Памятник первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Кадырову расписали вандалы в московском районе Южное Бутово, коммунальщики уже его отмыли, сообщили РИА Новости в префектуре юго-западного округа столицы. "В среду утром коммунальные службы района обнаружили вандальные надписи на памятнике Ахмату Кадырову на одноименной улице в Южном Бутово. Коммунальные службы сразу же всё отмыли", - рассказали в префектуре. Там также уточнили, что тех, кто это сделал, ищет полиция.

https://ria.ru/20240820/rayon-1967433218.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, ахмат кадыров (политик), происшествия