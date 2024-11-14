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В Москве отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами
В Москве отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами - РИА Новости, 14.11.2024
В Москве отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами
Памятник первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Кадырову расписали вандалы в московском районе Южное Бутово, коммунальщики уже его отмыли, РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T17:57
2024-11-14T17:57
2024-11-14T17:57
россия
ахмат кадыров (политик)
происшествия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Памятник первому президенту Чеченской Республики, Герою России Ахмату Кадырову расписали вандалы в московском районе Южное Бутово, коммунальщики уже его отмыли, сообщили РИА Новости в префектуре юго-западного округа столицы. "В среду утром коммунальные службы района обнаружили вандальные надписи на памятнике Ахмату Кадырову на одноименной улице в Южном Бутово. Коммунальные службы сразу же всё отмыли", - рассказали в префектуре. Там также уточнили, что тех, кто это сделал, ищет полиция.
https://ria.ru/20240820/rayon-1967433218.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ахмат кадыров (политик), происшествия
Россия, Ахмат Кадыров (политик), Происшествия
В Москве отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами
На юго-западе Москвы отмыли памятник Кадырову, расписанный вандалами