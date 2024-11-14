Рейтинг@Mail.ru
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:27 14.11.2024 (обновлено: 10:23 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/ozherele-1983639246.html
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе - РИА Новости, 14.11.2024
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе
Ожерелье XVIII века, часть бриллиантов в котором якобы имеет историческую связь с французской королевой Марией-Антуанеттой, было продано на аукционе Sotheby's в РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T01:27
2024-11-14T10:23
елизавета ii
sotheby's
франция
швейцария
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983675254_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_20bcb253ceabd1d485bab46160cbf125.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ожерелье XVIII века, часть бриллиантов в котором якобы имеет историческую связь с французской королевой Марией-Антуанеттой, было продано на аукционе Sotheby's в Швейцарии за 4,26 миллиона швейцарских франков (около 4,81 миллиона долларов). "Лот продан за 4,26 миллиона швейцарских франков", - сообщается на сайте аукционного дома. Утверждается, что часть бриллиантов, составляющих ожерелье, была взята из украшения, ставшего причиной скандала вокруг "Дела об ожерелье королевы" во Франции XVIII века - тогда в 1785 году ряд авантюристов были арестованы по обвинению в мошенничестве и присвоении себе ожерелья под видом его мнимой покупки для королевы Франции Марии-Антуанетты. Эта история легла в основу одноименного романа Александра Дюма. Sotheby's указывает, что в своем дневнике британский политик-консерватор, писатель и общественный деятель американского происхождения сэр Генри Ченнон упоминает часть ожерелья как принадлежавшую британским герцогам Сазерлендам. Отмечается, что ожерелье в разные периоды принадлежало британской аристократической семье Пейджетов, а также маркизам Англси, супруги которых надевали ожерелье на коронацию британских монархов Георга VI в 1937 году и Елизаветы II в 1953 году. Ожерелье состоит из около 500 бриллиантов общей массой в 300 карат (суммарно около 60 граммов). Мария-Антуанетта, дочь австрийского императора Франца I, была выдана замуж за Людовика, будущего короля Франции, в 1770 году в возрасте 14 лет. Известная своей расточительностью, юная королева получила прозвище "Мадам Дефицит". Когда Людовик XVI попытался ограничить расходы супруги на наряды и развлечения, та увлеклась азартными играми, что также не самым благоприятным образом сказалось на бюджете государства. В 1793 году, в разгар Французской революции, Мария-Антуанетта была обвинена в государственной измене и казнена на гильотине.
https://rsport.ria.ru/20241105/nba-1981892080.html
франция
швейцария
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983675254_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_d520171e28f5187c633914b4ab43e386.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
елизавета ii, sotheby's , франция, швейцария
Елизавета II, Sotheby's , Франция, Швейцария
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе

Якобы связанное с Марией-Антуанеттой ожерелье ушло с молотка за $4,81 миллиона

© Getty Images / PA Images/Jordan PettittДевушка в ожерелье XVIII века, выставленном на аукционе Sotheby's
Девушка в ожерелье XVIII века, выставленном на аукционе Sotheby's - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Getty Images / PA Images/Jordan Pettitt
Девушка в ожерелье XVIII века, выставленном на аукционе Sotheby's. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ожерелье XVIII века, часть бриллиантов в котором якобы имеет историческую связь с французской королевой Марией-Антуанеттой, было продано на аукционе Sotheby's в Швейцарии за 4,26 миллиона швейцарских франков (около 4,81 миллиона долларов).
"Лот продан за 4,26 миллиона швейцарских франков", - сообщается на сайте аукционного дома.
Утверждается, что часть бриллиантов, составляющих ожерелье, была взята из украшения, ставшего причиной скандала вокруг "Дела об ожерелье королевы" во Франции XVIII века - тогда в 1785 году ряд авантюристов были арестованы по обвинению в мошенничестве и присвоении себе ожерелья под видом его мнимой покупки для королевы Франции Марии-Антуанетты. Эта история легла в основу одноименного романа Александра Дюма.
Sotheby's указывает, что в своем дневнике британский политик-консерватор, писатель и общественный деятель американского происхождения сэр Генри Ченнон упоминает часть ожерелья как принадлежавшую британским герцогам Сазерлендам. Отмечается, что ожерелье в разные периоды принадлежало британской аристократической семье Пейджетов, а также маркизам Англси, супруги которых надевали ожерелье на коронацию британских монархов Георга VI в 1937 году и Елизаветы II в 1953 году.
Ожерелье состоит из около 500 бриллиантов общей массой в 300 карат (суммарно около 60 граммов).
Мария-Антуанетта, дочь австрийского императора Франца I, была выдана замуж за Людовика, будущего короля Франции, в 1770 году в возрасте 14 лет. Известная своей расточительностью, юная королева получила прозвище "Мадам Дефицит". Когда Людовик XVI попытался ограничить расходы супруги на наряды и развлечения, та увлеклась азартными играми, что также не самым благоприятным образом сказалось на бюджете государства.
В 1793 году, в разгар Французской революции, Мария-Антуанетта была обвинена в государственной измене и казнена на гильотине.
Выдающийся американский баскетболист Майкл Джордан - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Вещи Майкла Джордана продали за 8,5 миллиона долларов на аукционе
5 ноября, 11:12
 
Елизавета IISotheby'sФранцияШвейцария
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала