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Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе - РИА Новости, 14.11.2024
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе
Ожерелье XVIII века, часть бриллиантов в котором якобы имеет историческую связь с французской королевой Марией-Антуанеттой, было продано на аукционе Sotheby's в РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T01:27
2024-11-14T01:27
2024-11-14T10:23
елизавета ii
sotheby's
франция
швейцария
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ожерелье XVIII века, часть бриллиантов в котором якобы имеет историческую связь с французской королевой Марией-Антуанеттой, было продано на аукционе Sotheby's в Швейцарии за 4,26 миллиона швейцарских франков (около 4,81 миллиона долларов). "Лот продан за 4,26 миллиона швейцарских франков", - сообщается на сайте аукционного дома. Утверждается, что часть бриллиантов, составляющих ожерелье, была взята из украшения, ставшего причиной скандала вокруг "Дела об ожерелье королевы" во Франции XVIII века - тогда в 1785 году ряд авантюристов были арестованы по обвинению в мошенничестве и присвоении себе ожерелья под видом его мнимой покупки для королевы Франции Марии-Антуанетты. Эта история легла в основу одноименного романа Александра Дюма. Sotheby's указывает, что в своем дневнике британский политик-консерватор, писатель и общественный деятель американского происхождения сэр Генри Ченнон упоминает часть ожерелья как принадлежавшую британским герцогам Сазерлендам. Отмечается, что ожерелье в разные периоды принадлежало британской аристократической семье Пейджетов, а также маркизам Англси, супруги которых надевали ожерелье на коронацию британских монархов Георга VI в 1937 году и Елизаветы II в 1953 году. Ожерелье состоит из около 500 бриллиантов общей массой в 300 карат (суммарно около 60 граммов). Мария-Антуанетта, дочь австрийского императора Франца I, была выдана замуж за Людовика, будущего короля Франции, в 1770 году в возрасте 14 лет. Известная своей расточительностью, юная королева получила прозвище "Мадам Дефицит". Когда Людовик XVI попытался ограничить расходы супруги на наряды и развлечения, та увлеклась азартными играми, что также не самым благоприятным образом сказалось на бюджете государства. В 1793 году, в разгар Французской революции, Мария-Антуанетта была обвинена в государственной измене и казнена на гильотине.
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елизавета ii, sotheby's , франция, швейцария
Елизавета II, Sotheby's , Франция, Швейцария
Якобы связанное с королевой Марией-Антуанеттой ожерелье продали на аукционе
Якобы связанное с Марией-Антуанеттой ожерелье ушло с молотка за $4,81 миллиона
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Ожерелье XVIII века, часть бриллиантов в котором якобы имеет историческую связь с французской королевой Марией-Антуанеттой, было продано на аукционе Sotheby's в Швейцарии за 4,26 миллиона швейцарских франков (около 4,81 миллиона долларов).
"Лот продан за 4,26 миллиона швейцарских франков", - сообщается на сайте аукционного дома.
Утверждается, что часть бриллиантов, составляющих ожерелье, была взята из украшения, ставшего причиной скандала вокруг "Дела об ожерелье королевы" во Франции
XVIII века - тогда в 1785 году ряд авантюристов были арестованы по обвинению в мошенничестве и присвоении себе ожерелья под видом его мнимой покупки для королевы Франции Марии-Антуанетты. Эта история легла в основу одноименного романа Александра Дюма.
Sotheby's указывает, что в своем дневнике британский политик-консерватор, писатель и общественный деятель американского происхождения сэр Генри Ченнон упоминает часть ожерелья как принадлежавшую британским герцогам Сазерлендам. Отмечается, что ожерелье в разные периоды принадлежало британской аристократической семье Пейджетов, а также маркизам Англси, супруги которых надевали ожерелье на коронацию британских монархов Георга VI в 1937 году и Елизаветы II
в 1953 году.
Ожерелье состоит из около 500 бриллиантов общей массой в 300 карат (суммарно около 60 граммов).
Мария-Антуанетта, дочь австрийского императора Франца I, была выдана замуж за Людовика, будущего короля Франции, в 1770 году в возрасте 14 лет. Известная своей расточительностью, юная королева получила прозвище "Мадам Дефицит". Когда Людовик XVI попытался ограничить расходы супруги на наряды и развлечения, та увлеклась азартными играми, что также не самым благоприятным образом сказалось на бюджете государства.
В 1793 году, в разгар Французской революции, Мария-Антуанетта была обвинена в государственной измене и казнена на гильотине.