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Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры" - РИА Новости, 14.11.2024
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22:37 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/overchuk-1983852693.html
Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры"
Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры" - РИА Новости, 14.11.2024
Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры"
Вице-премьер РФ Алексей Оверчук почтил на острове Сан-Лоренсо (Перу) память двоих моряков фрегата "Аврора", захороненных тут в 1854 году, передает корреспондент РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T22:37
2024-11-14T22:37
перу
лима (город)
петропавловск-камчатский
алексей оверчук
игорь романченко (посол рф в перу )
в мире
саммит атэс в лиме
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ОСТРОВ САН-ЛОРЕНСО (Перу), 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук почтил на острове Сан-Лоренсо (Перу) память двоих моряков фрегата "Аврора", захороненных тут в 1854 году, передает корреспондент РИА Новости. Во время Крымской войны фрегат "Аврора" совершил переход из Кронштадта в Петропавловск-Камчатский. Одной из остановок "Авроры" стала бухта Лимы, где фрегат оказался заперт англо-французской эскадрой. Перуанские власти запретили противникам устраивать морские бои, а потом "Авроре" удалось тайком покинуть бухту буквально под носом врагов. Двое моряков из экипажа, Василия Игумнова и Малофея Курочкина, умерли за время стоянки "Авроры" и были похоронены в бухте Лимы на острове Сан-Лоренсо, где сейчас находится база ВМС Перу. "Аврора", в свою очередь, приняла участие в обороне Петропавловска. В 1861 году фрегат "Аврора" был списан, а в конце 19 века его наименование по традиции перешло к крейсеру "Аврора", знаменитого своим участием в штурме Зимнего дворца. "Сегодня мы вспоминаем храбрых российских моряков, которые нашли покой на перуанской земле. Это действительно уникальная история, которую мы все помним", - заявил Оверчук во время траурной церемонии. Он отметил, что подвиг фрегата "Аврора" во многом определил судьбу порта Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны. "Британцы были вышвырнуты с нашей земли… Россия защитила свое право присутствовать на Тихом океане", - заявил он. Оверчук также поблагодарил силы специальных операций ВМС Перу за заботу о могиле моряков. В церемонии приняли участие командующий сил специальных операций ВМС Перу контр-адмирал Аугусто Манучи Сапата и посол РФ в Перу Игорь Романченко. Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук прибыл в Лиму для участи в саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), который пройдёт 15-16 ноября. По поручению президента Российской Федерации Оверчук возглавляет российскую делегацию.
https://ria.ru/20241114/peru-1983844382.html
https://ria.ru/20241113/posol-1983542466.html
https://ria.ru/20241108/peskov-1982588169.html
перу
лима (город)
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перу, лима (город), петропавловск-камчатский, алексей оверчук, игорь романченко (посол рф в перу ), в мире, саммит атэс в лиме
Перу, Лима (город), Петропавловск-Камчатский, Алексей Оверчук, Игорь Романченко (посол РФ в Перу ), В мире, Саммит АТЭС в Лиме
Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры"

Вице-премьер Оверчук почтил память двух моряков фрегата "Аврора" в Перу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАлексей Оверчук
Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ОСТРОВ САН-ЛОРЕНСО (Перу), 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук почтил на острове Сан-Лоренсо (Перу) память двоих моряков фрегата "Аврора", захороненных тут в 1854 году, передает корреспондент РИА Новости.
Во время Крымской войны фрегат "Аврора" совершил переход из Кронштадта в Петропавловск-Камчатский. Одной из остановок "Авроры" стала бухта Лимы, где фрегат оказался заперт англо-французской эскадрой. Перуанские власти запретили противникам устраивать морские бои, а потом "Авроре" удалось тайком покинуть бухту буквально под носом врагов. Двое моряков из экипажа, Василия Игумнова и Малофея Курочкина, умерли за время стоянки "Авроры" и были похоронены в бухте Лимы на острове Сан-Лоренсо, где сейчас находится база ВМС Перу. "Аврора", в свою очередь, приняла участие в обороне Петропавловска. В 1861 году фрегат "Аврора" был списан, а в конце 19 века его наименование по традиции перешло к крейсеру "Аврора", знаменитого своим участием в штурме Зимнего дворца.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук и председатель Совета министров Республики Перу Густаво Лино Адриансен Олайя во время встречи в Лиме. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Оверчук встретился с председателем совета министров Перу
Вчера, 20:55
"Сегодня мы вспоминаем храбрых российских моряков, которые нашли покой на перуанской земле. Это действительно уникальная история, которую мы все помним", - заявил Оверчук во время траурной церемонии.
Он отметил, что подвиг фрегата "Аврора" во многом определил судьбу порта Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны.
"Британцы были вышвырнуты с нашей земли… Россия защитила свое право присутствовать на Тихом океане", - заявил он.
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Посол России рассказал о попытках Запада помешать развитию отношений с Перу
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Оверчук также поблагодарил силы специальных операций ВМС Перу за заботу о могиле моряков.
В церемонии приняли участие командующий сил специальных операций ВМС Перу контр-адмирал Аугусто Манучи Сапата и посол РФ в Перу Игорь Романченко.
Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук прибыл в Лиму для участи в саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), который пройдёт 15-16 ноября. По поручению президента Российской Федерации Оверчук возглавляет российскую делегацию.
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ПеруЛима (город)Петропавловск-КамчатскийАлексей ОверчукИгорь Романченко (посол РФ в Перу )В миреСаммит АТЭС в Лиме
 
 
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