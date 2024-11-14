https://ria.ru/20241114/overchuk-1983852693.html

Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры"

Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры" - РИА Новости, 14.11.2024

Оверчук в Перу почтил память двух моряков "Авроры"

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук почтил на острове Сан-Лоренсо (Перу) память двоих моряков фрегата "Аврора", захороненных тут в 1854 году, передает корреспондент РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:37

2024-11-14T22:37

2024-11-14T22:37

перу

лима (город)

петропавловск-камчатский

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ОСТРОВ САН-ЛОРЕНСО (Перу), 14 ноя - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук почтил на острове Сан-Лоренсо (Перу) память двоих моряков фрегата "Аврора", захороненных тут в 1854 году, передает корреспондент РИА Новости. Во время Крымской войны фрегат "Аврора" совершил переход из Кронштадта в Петропавловск-Камчатский. Одной из остановок "Авроры" стала бухта Лимы, где фрегат оказался заперт англо-французской эскадрой. Перуанские власти запретили противникам устраивать морские бои, а потом "Авроре" удалось тайком покинуть бухту буквально под носом врагов. Двое моряков из экипажа, Василия Игумнова и Малофея Курочкина, умерли за время стоянки "Авроры" и были похоронены в бухте Лимы на острове Сан-Лоренсо, где сейчас находится база ВМС Перу. "Аврора", в свою очередь, приняла участие в обороне Петропавловска. В 1861 году фрегат "Аврора" был списан, а в конце 19 века его наименование по традиции перешло к крейсеру "Аврора", знаменитого своим участием в штурме Зимнего дворца. "Сегодня мы вспоминаем храбрых российских моряков, которые нашли покой на перуанской земле. Это действительно уникальная история, которую мы все помним", - заявил Оверчук во время траурной церемонии. Он отметил, что подвиг фрегата "Аврора" во многом определил судьбу порта Петропавловск-Камчатский во время Крымской войны. "Британцы были вышвырнуты с нашей земли… Россия защитила свое право присутствовать на Тихом океане", - заявил он. Оверчук также поблагодарил силы специальных операций ВМС Перу за заботу о могиле моряков. В церемонии приняли участие командующий сил специальных операций ВМС Перу контр-адмирал Аугусто Манучи Сапата и посол РФ в Перу Игорь Романченко. Заместитель председателя правительства Алексей Оверчук прибыл в Лиму для участи в саммите форума "Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество" (АТЭС), который пройдёт 15-16 ноября. По поручению президента Российской Федерации Оверчук возглавляет российскую делегацию.

https://ria.ru/20241114/peru-1983844382.html

https://ria.ru/20241113/posol-1983542466.html

https://ria.ru/20241108/peskov-1982588169.html

перу

лима (город)

петропавловск-камчатский

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