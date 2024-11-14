https://ria.ru/20241114/otel-1983850040.html

В Италии отель отказал в размещении туристам из Израиля

В Италии отель отказал в размещении туристам из Израиля - РИА Новости, 14.11.2024

В Италии отель отказал в размещении туристам из Израиля

Отель в итальянских Альпах отказал в размещении семейной паре туристов из Израиля, заявив, что клиенты из этой страны являются нежелательными из-за действий их... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T22:03

2024-11-14T22:03

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РИМ, 14 ноя — РИА Новости. Отель в итальянских Альпах отказал в размещении семейной паре туристов из Израиля, заявив, что клиенты из этой страны являются нежелательными из-за действий их государства в отношении палестинцев, сообщило итальянское агентство Nova. "Израильский народ как ответственный за геноцид не является желанным клиентом в нашем заведении", — говорится в сообщении отеля из провинции Беллуно, которое получила израильская туристка. Гостиница предложила паре бесплатную отмену бронирования на две ночи, обратившись к ним по-английски за день до их вылета в Италию. Туристка, с которой связалось Nova, заявила, что они "были в шоке" и не могли поверить, что "подобное может произойти в Италии с нашим поколением". "Антисемитизм или расизм по отношению к израильтянам или евреям (как бы вы это ни называли), безусловно, существует в Италии и, к сожалению, распространяется в наши дни", — заявила израильтянка, подчеркнув, что ответственные за подобные действия "должны быть наказаны и пострадать от последствий". По ее словам, им удалось получить от отеля компенсацию после переписки, в ходе которой персонал учреждения продолжил посылать им "саркастические сообщения". Похожий эпизод произошел в Италии в июле. Израильские СМИ тогда сообщили, что в той же провинции Беллуно владелец маленького отеля типа "ночлег и завтрак" обратился к постояльцу из Израиля с фразой о "газовой печи", которая было расценена как отсылка к холокосту. В ситуацию вмешался сервис Airbnb, который заявил, что владелец структуры ошибся с адресатом сообщения и говорил с другим клиентом о том, как работает духовка.

https://ria.ru/20241005/aktsii-1976565504.html

https://ria.ru/20241113/parizh-1983626880.html

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италия, израиль, альпы, в мире