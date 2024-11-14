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Опрос показал, на каких языках украинцы разговаривают дома - РИА Новости, 14.11.2024
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16:16 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/opros-1983770645.html
Опрос показал, на каких языках украинцы разговаривают дома
Опрос показал, на каких языках украинцы разговаривают дома - РИА Новости, 14.11.2024
Опрос показал, на каких языках украинцы разговаривают дома
Треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:16
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг". "Большинство украинцев (58%) разговаривают дома на украинском языке, еще 9% респондентов говорят на русском. В то же время 31% опрошенных разговаривают и на украинском, и на русском", - говорится в тексте опроса. Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Всего было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%. После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни. В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
https://ria.ru/20241111/gornyak-1981929840.html
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5
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353
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в мире, украина, россия, верховная рада украины, еврокомиссия, оон
В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Еврокомиссия, ООН
Опрос показал, на каких языках украинцы разговаривают дома

"Рейтинг": треть украинцев разговаривают дома на русском и украинском языках

© AP Photo / Tony HicksВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Tony Hicks
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Треть граждан Украины разговаривают дома на русском и украинском языках, свидетельствуют данные опроса, проведенного социологической группы "Рейтинг".
"Большинство украинцев (58%) разговаривают дома на украинском языке, еще 9% респондентов говорят на русском. В то же время 31% опрошенных разговаривают и на украинском, и на русском", - говорится в тексте опроса.
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Опрос проводился социологической группой "Рейтинг" по заказу центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI) по всей Украине в период с 27 сентября по 1 октября 2024 года. Всего было опрошено 2000 человек в возрасте 18 лет и старше. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для каждого показателя не превышает 3,5%.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019 году Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Он подразумевает, что граждане должны использовать украинский во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки. Как сообщило в марте этого года Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с языковыми меньшинствами, говорящими на языке страны Европейского Союза.
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