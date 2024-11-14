Рейтинг@Mail.ru
В Омске подросток провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:54 14.11.2024 (обновлено: 17:23 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html
В Омске подросток провалился в яму с кипятком
В Омске подросток провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 14.11.2024
В Омске подросток провалился в яму с кипятком
Омская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о падении подростка в яму с кипятком, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:54
2024-11-14T17:23
происшествия
омск
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983793532_0:0:1419:799_1920x0_80_0_0_494926887d404479dc6b9fc3b111cf6c.jpg
ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о падении подростка в яму с кипятком, рассказали в пресс-службе ведомства. В социальных сетях появились посты о том, что 17-летний молодой человек провалился в яму с кипятком и обжог ногу. "Поводом для проведения проверки послужили сообщения социальных сетей о том, что 17-летний подросток провалился в яму с кипятком вблизи дома 193 на улице 10 лет Октября в Омске и получил ожог ноги. В настоящее время пострадавший находится в больнице", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, а также рассмотрят вопрос об обращении молодого человека в суд о взыскании морального вреда.
https://ria.ru/20241113/ural-1983464498.html
https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html
омск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983793532_128:0:1419:968_1920x0_80_0_0_13527757c11c9ad3f29e43fd899cff16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, омск, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Омск, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Омске подросток провалился в яму с кипятком

Омская прокуратура проверит сообщения о падении подростка в яму с кипятком

© Прокуратура Омской области/TelegramМесто происшествия, где подросток провалился в яму с кипятком в Омске. 14 ноября 2024
Место происшествия, где подросток провалился в яму с кипятком в Омске. 14 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Прокуратура Омской области/Telegram
Место происшествия, где подросток провалился в яму с кипятком в Омске. 14 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о падении подростка в яму с кипятком, рассказали в пресс-службе ведомства.
В социальных сетях появились посты о том, что 17-летний молодой человек провалился в яму с кипятком и обжог ногу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.11.2024
На Урале из-за ошибки электрика умер подросток
13 ноября, 11:38
"Поводом для проведения проверки послужили сообщения социальных сетей о том, что 17-летний подросток провалился в яму с кипятком вблизи дома 193 на улице 10 лет Октября в Омске и получил ожог ноги. В настоящее время пострадавший находится в больнице", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, а также рассмотрят вопрос об обращении молодого человека в суд о взыскании морального вреда.
Автобус задним колесом провалился в яму в асфальте в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
В Петербурге автобус провалился в яму с кипятком
18 октября, 12:59
 
ПроисшествияОмскСход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала