https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html

В Омске подросток провалился в яму с кипятком

В Омске подросток провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 14.11.2024

В Омске подросток провалился в яму с кипятком

Омская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о падении подростка в яму с кипятком, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T16:54

2024-11-14T16:54

2024-11-14T17:23

происшествия

омск

сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом

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ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о падении подростка в яму с кипятком, рассказали в пресс-службе ведомства. В социальных сетях появились посты о том, что 17-летний молодой человек провалился в яму с кипятком и обжог ногу. "Поводом для проведения проверки послужили сообщения социальных сетей о том, что 17-летний подросток провалился в яму с кипятком вблизи дома 193 на улице 10 лет Октября в Омске и получил ожог ноги. В настоящее время пострадавший находится в больнице", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, а также рассмотрят вопрос об обращении молодого человека в суд о взыскании морального вреда.

https://ria.ru/20241113/ural-1983464498.html

https://ria.ru/20241018/peterburg-1978710863.html

омск

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происшествия, омск, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом