https://ria.ru/20241114/omsk-1983781586.html
В Омске подросток провалился в яму с кипятком
В Омске подросток провалился в яму с кипятком - РИА Новости, 14.11.2024
В Омске подросток провалился в яму с кипятком
Омская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о падении подростка в яму с кипятком, рассказали в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:54
2024-11-14T16:54
2024-11-14T17:23
происшествия
омск
сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
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ОМСК, 14 ноя - РИА Новости. Омская прокуратура организовала проверку после сообщения в СМИ о падении подростка в яму с кипятком, рассказали в пресс-службе ведомства. В социальных сетях появились посты о том, что 17-летний молодой человек провалился в яму с кипятком и обжог ногу. "Поводом для проведения проверки послужили сообщения социальных сетей о том, что 17-летний подросток провалился в яму с кипятком вблизи дома 193 на улице 10 лет Октября в Омске и получил ожог ноги. В настоящее время пострадавший находится в больнице", - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. По результатам проверки примут меры прокурорского реагирования, а также рассмотрят вопрос об обращении молодого человека в суд о взыскании морального вреда.
https://ria.ru/20241113/ural-1983464498.html
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происшествия, омск, сход пассажирского поезда с рельсов под волгоградом
Происшествия, Омск, Сход пассажирского поезда с рельсов под Волгоградом
В Омске подросток провалился в яму с кипятком
Омская прокуратура проверит сообщения о падении подростка в яму с кипятком