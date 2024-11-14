Рейтинг@Mail.ru
Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе - РИА Новости, 14.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
 
15:27 14.11.2024
https://ria.ru/20241114/oms--1983756924.html
Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе
Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе - РИА Новости, 14.11.2024
Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе
Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:27
2024-11-14T15:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239737_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d535387e8f3cc710b2530f8047252f0a.jpg
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для лечения сложных заболеваний, сообщил 360.ru.В рамках программы пациентам, в том числе и детям, предлагают хирургическое и консервативное лечение. Бесплатную помощь оказывают по полису ОМС. Возможна терапия по 14 направлениям, среди которых онкология, сердечно-сосудистая хирургия и урология."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. Всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тысяч пациентов", – рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.Чаще всего подмосковные клиники, где осуществляют высокотехнологичные операции, проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, установку кардиостимуляторов и удаление опухолей.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/05/1931239737_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8f6c40d2828b3a7a0848155ab0f23f3a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОперация на головном мозге
Операция на головном мозге - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для лечения сложных заболеваний, сообщил 360.ru.
В рамках программы пациентам, в том числе и детям, предлагают хирургическое и консервативное лечение. Бесплатную помощь оказывают по полису ОМС. Возможна терапия по 14 направлениям, среди которых онкология, сердечно-сосудистая хирургия и урология.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. Всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тысяч пациентов", – рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.
Чаще всего подмосковные клиники, где осуществляют высокотехнологичные операции, проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, установку кардиостимуляторов и удаление опухолей.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала