https://ria.ru/20241114/oms--1983756924.html

Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе

Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе - РИА Новости, 14.11.2024

Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе

Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T15:27

2024-11-14T15:27

2024-11-14T15:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для лечения сложных заболеваний, сообщил 360.ru.В рамках программы пациентам, в том числе и детям, предлагают хирургическое и консервативное лечение. Бесплатную помощь оказывают по полису ОМС. Возможна терапия по 14 направлениям, среди которых онкология, сердечно-сосудистая хирургия и урология."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. Всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тысяч пациентов", – рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.Чаще всего подмосковные клиники, где осуществляют высокотехнологичные операции, проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, установку кардиостимуляторов и удаление опухолей.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)