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Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе
Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе - РИА Новости, 14.11.2024
Минздрав МО сообщил о росте числа высокотехнологичных операций в регионе
Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T15:27
2024-11-14T15:27
2024-11-14T15:27
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для лечения сложных заболеваний, сообщил 360.ru.В рамках программы пациентам, в том числе и детям, предлагают хирургическое и консервативное лечение. Бесплатную помощь оказывают по полису ОМС. Возможна терапия по 14 направлениям, среди которых онкология, сердечно-сосудистая хирургия и урология."По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. Всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тысяч пациентов", – рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.Чаще всего подмосковные клиники, где осуществляют высокотехнологичные операции, проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, установку кардиостимуляторов и удаление опухолей.
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РИА Новости
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости.
Высокотехнологичные операции доступны в 38 медицинских учреждениях Московской области. Такие процедуры предусматривают использование современных методик для лечения сложных заболеваний, сообщил 360.ru
.
В рамках программы пациентам, в том числе и детям, предлагают хирургическое и консервативное лечение. Бесплатную помощь оказывают по полису ОМС. Возможна терапия по 14 направлениям, среди которых онкология, сердечно-сосудистая хирургия и урология.
"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких вмешательств выросло на 7%. Всего в этом году высокотехнологичную медицинскую помощь получили более 53 тысяч пациентов", – рассказал и. о. министра здравоохранения региона Максим Забелин.
Чаще всего подмосковные клиники, где осуществляют высокотехнологичные операции, проводят эндопротезирование, стентирование сосудов, установку кардиостимуляторов и удаление опухолей.