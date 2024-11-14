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Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года - РИА Новости, 14.11.2024
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02:29 14.11.2024 (обновлено: 05:55 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/okna-1983640881.html
Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года
Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года - РИА Новости, 14.11.2024
Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года
Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, подобные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T02:29
2024-11-14T05:55
госдума рф
александр якубовский
общество
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, подобные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский."В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Если это не так, то обязательно приглашайте для устранения сотрудников управляющей компании. Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%", — рассказал Якубовский. Кроме того, по словам парламентария, открытые окна в подъездах могут привести к разморозке стояка и серьезным неудобствам для всего многоквартирного дома. Якубовский добавил, что, если энергоэффективность дома низкая, то счет за тепло может расти еще больше, причем для всех жильцов.
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госдума рф, александр якубовский, общество
Госдума РФ, Александр Якубовский, Общество
Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года

Депутат Якубовский: открытые окна в подъездах могут сказаться на расходах семьи

© РИА Новости / Владимир ПесняПодъезд жилого дома
Подъезд жилого дома - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Владимир Песня
Подъезд жилого дома . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, подобные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
"В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Если это не так, то обязательно приглашайте для устранения сотрудников управляющей компании. Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%", — рассказал Якубовский.
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Кроме того, по словам парламентария, открытые окна в подъездах могут привести к разморозке стояка и серьезным неудобствам для всего многоквартирного дома. Якубовский добавил, что, если энергоэффективность дома низкая, то счет за тепло может расти еще больше, причем для всех жильцов.
 
Госдума РФАлександр ЯкубовскийОбщество
 
 
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