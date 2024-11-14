https://ria.ru/20241114/okna-1983640881.html

Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года

Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года - РИА Новости, 14.11.2024

Россиянам дали совет, как сэкономить в холодное время года

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, подобные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета, сообщил... РИА Новости, 14.11.2024

2024-11-14T02:29

2024-11-14T02:29

2024-11-14T05:55

госдума рф

александр якубовский

общество

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты, подобные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета, сообщил РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский."В связи с наступлением отопительного сезона, а где-то уже и с приходом первых серьезных минусовых температур, отмечу один нюанс, который может повлиять на рост суммы в графе за отопление в платежке ЖКХ. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы окна в подъездах были закрыты. Если это не так, то обязательно приглашайте для устранения сотрудников управляющей компании. Такие невынужденные теплопотери могут ощутимо сказаться на расходах семейного бюджета на отопление — до 10%", — рассказал Якубовский. Кроме того, по словам парламентария, открытые окна в подъездах могут привести к разморозке стояка и серьезным неудобствам для всего многоквартирного дома. Якубовский добавил, что, если энергоэффективность дома низкая, то счет за тепло может расти еще больше, причем для всех жильцов.

https://ria.ru/20240926/kollektory-1974745150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, александр якубовский, общество