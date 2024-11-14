https://ria.ru/20241114/odessa-1983856742.html
В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных
В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных - РИА Новости, 14.11.2024
В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных
Котельная в Одессе перестала работать после взрыва, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:40
2024-11-14T23:40
2024-11-14T23:45
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Котельная в Одессе перестала работать после взрыва, сообщил мэр города Геннадий Труханов."Поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города", — написал он в Telegram-канале.Ранее в четверг сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы. Украинское издание "Страна.ua" заявляло о пожаре в центре города. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных
Мэр Труханов сообщил об остановке работы котельной в Одессе после взрыва