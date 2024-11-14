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В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:40 14.11.2024 (обновлено: 23:45 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/odessa-1983856742.html
В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных
В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных - РИА Новости, 14.11.2024
В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных
Котельная в Одессе перестала работать после взрыва, сообщил мэр города Геннадий Труханов. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:40
2024-11-14T23:45
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
россия
геннадий труханов
дмитрий песков
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Котельная в Одессе перестала работать после взрыва, сообщил мэр города Геннадий Труханов.&quot;Поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города&quot;, — написал он в Telegram-канале.Ранее в четверг сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы. Украинское издание "Страна.ua" заявляло о пожаре в центре города. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241114/odessa-1983856423.html
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в мире, одесса, россия, геннадий труханов, дмитрий песков, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Россия, Геннадий Труханов, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Украина
В Одессе после взрыва остановлена работа одной из котельных

Мэр Труханов сообщил об остановке работы котельной в Одессе после взрыва

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкВид на Одессу
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Котельная в Одессе перестала работать после взрыва, сообщил мэр города Геннадий Труханов.
«

"Поврежден магистральный трубопровод теплоснабжения. Вынужденно прекращена работа одной из котельных города", — написал он в Telegram-канале.

Ранее в четверг сообщалось, что в Одессе прогремели взрывы. Украинское издание "Страна.ua" заявляло о пожаре в центре города.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Вид на Одессу - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Вчера, 23:35
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаРоссияГеннадий ТрухановДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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