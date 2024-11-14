https://ria.ru/20241114/odessa-1983856423.html
В центре Одессы после взрывы загорелось здание
В центре Одессы после взрывы загорелось здание - РИА Новости, 14.11.2024
В центре Одессы после взрывы загорелось здание
Здание в центре Одессы загорелось после взрыва, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T23:35
2024-11-14T23:35
2024-11-14T23:35
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Здание в центре Одессы загорелось после взрыва, сообщает украинское издание "Страна.ua". Ранее в городе прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги. "Сообщают, что горит здание в центре города", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. По данным издания, взрыв также раздался в порту города. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Одесса, Украина
В центре Одессы после взрывы загорелось здание
"Страна.ua": здание в центре Одессы загорелось после взрыва