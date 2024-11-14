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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14 - РИА Новости, 14.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:18 14.11.2024 (обновлено: 16:32 14.11.2024)
https://ria.ru/20241114/obstrel-1983771247.html
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14 - РИА Новости, 14.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14
Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 14, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:18
2024-11-14T16:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
горловка
донецкая народная республика
происшествия
иван приходько
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 14, сообщил мэр города Иван Приходько."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до четырнадцати", — написал он в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщал, что при обстреле повреждения также получили несколько домов.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12:15 ВСУ выпустили по центру Горловки три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20241114/vsu-1983684435.html
горловка
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вооруженные силы украины, горловка, донецкая народная республика, происшествия, иван приходько, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько, Украина, СЦКК
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14

Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР увеличилось до 14

© Фото : ДНР Онлайн/TelegramПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
© Фото : ДНР Онлайн/Telegram
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 14, сообщил мэр города Иван Приходько.
«
"По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до четырнадцати", — написал он в Telegram-канале.
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22 июня 2022, 17:18
Ранее Приходько сообщал, что при обстреле повреждения также получили несколько домов.
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12:15 ВСУ выпустили по центру Горловки три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.
Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныГорловкаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествияИван ПриходькоУкраинаСЦКК
 
 
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