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Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14 - РИА Новости, 14.11.2024
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14
Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 14, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.11.2024
2024-11-14T16:18
2024-11-14T16:18
2024-11-14T16:32
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 14 ноя — РИА Новости. Количество пострадавших при обстреле украинскими войсками Горловки в ДНР увеличилось до 14, сообщил мэр города Иван Приходько."По актуализированным данным, количество мирных жителей Горловки, пострадавших от обстрела со стороны вооруженных формирований Украины, возросло до четырнадцати", — написал он в Telegram-канале.Ранее Приходько сообщал, что при обстреле повреждения также получили несколько домов.По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в 12:15 ВСУ выпустили по центру Горловки три кассетных снаряда калибра 155 миллиметров.Горловка расположена в 50 километрах к северу от Донецка. Там находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР — до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия, Иван Приходько, Украина, СЦКК
Число пострадавших при украинском обстреле Горловки выросло до 14
Число пострадавших при обстреле ВСУ центра Горловки в ДНР увеличилось до 14